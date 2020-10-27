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11名港大校董發公開信 籲延後申作軍任副校長案

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港大學。圖／取自新華社
香港大學。圖／取自新華社

港大校委會今日下午開會，預計將討論兩名北京清華大學學者出任副校長一案，由於其中一人具有中共黨員背景，引發熱議。港大今日有11名校董向校委會發公開信，敦促先延後候選人、清北京華大學工業工程系主任申作軍，擔任研究事務副校長的委任議案。

據「堅守港大百年基業」臉書社群表示，11名校董署名發布公開信。公開信指，媒體報導指出，申作軍擔任北京清華大學工業工程系黨委一職，之後被刪去有關資料，港大未有清楚回應，認為相關訊息已引起港大各持份者極大關注。

公開信接著表示，若申作軍出任港大高級管理團隊，無可避免引起「黨委治校」的嫌疑和憂慮，對港大的學術自由帶來非常負面的影響，大大減低日後對優良師資及學生的吸引力。

公開信指出，校委會若繼續委任程序，將損害香港大學長遠利益，敦促校委會應先延後申作軍擔任研究事務副校長之委任議案，並參照之前推薦校長人選與大學各持份者（教職員、學生及校友）會面的安排，讓申作軍就其政治聯繫作出澄清及申報。

公開信說，應確認申作軍能夠在捍衛院校自主及維護港大學術自由的原則下履行職務，才重新考慮委任議案。

港大 北京 清華大學

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