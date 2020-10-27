快訊

翻車、斷軌…台鐵出包出不完 監委要查

共機天天來擾！運8遠干機遭我驅離 國防部首公布畫面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭論3年 濟南、青島「國家中心城市」之爭塵埃落定？

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
山東省「支持濟南建設國家中心城市、青島建設全球海洋中心城市」的說法，近期引起當地熱議。（圖／取自澎湃新聞）
山東省「支持濟南建設國家中心城市、青島建設全球海洋中心城市」的說法，近期引起當地熱議。（圖／取自澎湃新聞）

山東省新聞辦9月25日一場記者會引起當地熱議，持續至今。這次會上，關於「國家中心城市」的表述一改之前同時支持濟南、青島的說法，改為「支持濟南建設國家中心城市、青島建設全球海洋中心城市」。這個新說法，被大陸坊間視為省級層面支持濟南創建「國家中心城市」，爭論長達三年的「濟青之爭」塵埃落定。

中國經濟周刊報導，濟南和青島究竟是哪個城市將被建成「國家中心城市」？山東在這個問題糾結了至少3年。

2017年2月，「山東半島城市群發展規劃（2016-2030年）」發布，該文件表示，支持濟南、青島建設「國家中心城市」；一年後，事情出現變化，2018年1月25日，山東省兩會上，時任山東省長龔正作政府工作報告時，提出「支持青島建設國家中心城市」，濟南的表述為「提高省會城市首位度」。青島上，濟南下，坊間無從得知山東省取捨的依據。

今年1月18日，山東省兩會，「濟青之爭」再起，山東省政府工作報告首次提出支持濟南、青島建設「國家中心城市」。直到今年9月25日，山東省發改委副主任孫來斌在記者會上表示，「支持濟南建設國家中心城市、青島建設全球海洋中心城市」，這個表述再次引發熱議。

輿論普遍認為濟南將成為山東省唯一支持的城市，青島則和「國家中心城市」無緣了；接下來在10月19日出版的「學習時報」中，山東省省長李乾傑發表文章「服務國家戰略，奮力走在前列」再次強化了9月的說法，「支持濟南建設國家中心城市、青島建設全球海洋中心城市」。

目前列入建設大陸「國家中心城市」的城市名單中，包括杭州、南京、長沙、廈門、瀋陽、南昌等城市。面對一系列強勁對手，濟南的機會在哪裡？濟南當地媒體總結了三點優勢：第一，從經濟和人口分布來看，山東是經濟第三省，人口第二省，濟南成為「國家中心城市」，可以同時引領山東半島城市群和黃河下游城市群。

第二，濟南位於京津冀協同發展和長三角一體化發展兩大戰略的中間地帶。濟南成為「國家中心城市」，可以填補京津冀和長三角之間無「國家中心城市」的戰略空白。

第三，濟南肩負新舊動能轉換、自貿試驗區、黃河流域生態保護和高品質發展三大戰略，這將成為爭奪「國家中心城市」的重要籌碼。但客觀來說，以上條件在其他競爭對手的比較中，並不能占據絕對優勢。

記者會

延伸閱讀

疑多地零星疫情源頭 中國嚴查進口冷凍包裝

青島證實：新冠病毒可由物傳人且冷凍下能長期存活

青島千萬人5天完成篩檢引議 官方：採用十合一

青島疫情源頭找到了！全與醫院這地方有關

相關新聞

爭論3年 濟南、青島「國家中心城市」之爭塵埃落定？

山東省新聞辦9月25日一場記者會引起當地熱議，持續至今。這次會上，關於「國家中心城市」的表述一改之前同時支持濟南、青島的...

11名港大校董發公開信 籲延後申作軍任副校長案

港大校委會今日下午開會，預計將討論兩名北京清華大學學者出任副校長一案，由於其中一人具有中共黨員背景，引發熱議。港大今日有...

當年因版權官司撕破臉 「春晚小品第一人」陳佩斯闊別22年重返央視

時隔22年，曾被稱為「春晚小品第一人」的陳佩斯，昨日再度回歸央視舞台，以央視首檔喜劇傳承類綜藝「金牌喜劇班」首發導師亮相...

四川13歲男孩墜樓身亡 生前藏千餘元貨款遭母打罵

四川宜賓市一名13歲男童小勇22日出門後一直沒有回家，23日凌晨2時多卻被發現陳屍在某小區公寓三樓露台。警方調查後判定小...

香港教局更新學校手冊 增列「校本教材須客觀持平」

香港九龍塘宣道小學老師遭除牌風波後，教育局本學年提供予資助學校的「學校行政手冊」比較上學年，增設描述列明「學校管理層有責...

疑多地零星疫情源頭 中國嚴查進口冷凍包裝

中國近來多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）零星本土個案據稱皆由冷凍包裝上的病毒傳播，中國26日公布指...

富邦金持股！今年首家A股上市銀行 廈門銀行開盤漲44%

具台資背景的廈門銀行24日在A股掛牌上市，發行價為人民幣6.71元，發行本益比10.35倍。開盤後廈門銀行隨即拉升至漲停...

湖南益陽／安化風雨橋 珍貴歷史文化遺產

湖南省益陽市安化縣，地處湘中偏北，位於資江中游，雪峰山北麓，境內山峰林立，溪谷縱橫，這裡至今仍保存著堪稱「世界之最」的安化風雨橋。

湖南益陽／湘約梅王宴 匯聚梅山美食

安化黑茶，濃郁清正；安化名菜，取自天然食材，最大程度保留了食物的鮮美原味。安化梅王宴，匯集當地特色菜餚，色、香、味俱全。

湖南益陽／安化黑茶 千年製茶技藝 茶馬古道傳奇

香醉人間千百年。益陽是中國黑茶發源地之一，安化縣素有「茶鄉」之稱，產茶製茶歷史悠久，早在唐代便有「渠江薄片其色如鐵」的記載，距今已有千餘年的歷史。明萬曆年間，朝廷頒布「安化黑茶章程」，正式定安化黑茶為運銷西北的官茶。明末清初，晉陝甘鄂湘等地茶商紛紛到安化經營茶葉，安化境內茶行、茶號最盛時達300多家，形成「茶市斯為最，人煙兩岸稠」的繁華景象。

湖南益陽／秀麗芙蓉 益陽之美

益陽，湖南省唯一一座兩千年未曾改名的城市。「益陽」名字的由來，據東漢時應劭說：「在益水之陽，當為縣名。」清人周樹榮有「益陽賦」云：「益水所經，水北曰陽，縣以此名。」益陽地處湖南中北部，背倚雪峰山，懷抱洞庭湖，東接長沙，北靠長江，歷史悠久，人文厚重。

海南大學 媒合就業大會

海南大學2021屆畢業生秋季供需見面會25日在海南大學舉行，170餘家企業提供了近8000個崗位，吸引了數千學生前來應聘...

熱門新聞

公務員對飲用水注射「母豬催情素」兩年 男同事亢奮、女同事狂懷孕

習近平韓戰談話 慘遭韓國外長防長打臉

美批准23.7億美元對台軍售 北京：將採正當必要措施

親餵母乳時「公公跑來逗孫」 新手媽抱怨卻遭回：想太多

中國「空間站」拒絕美國項目 網友酸：你們技術不行

美媒：陸經濟可能十年內超美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。