爭論3年 濟南、青島「國家中心城市」之爭塵埃落定？

山東省新聞辦9月25日一場記者會引起當地熱議，持續至今。這次會上，關於「國家中心城市」的表述一改之前同時支持濟南、青島的說法，改為「支持濟南建設國家中心城市、青島建設全球海洋中心城市」。這個新說法，被大陸坊間視為省級層面支持濟南創建「國家中心城市」，爭論長達三年的「濟青之爭」塵埃落定。

中國經濟周刊報導，濟南和青島究竟是哪個城市將被建成「國家中心城市」？山東在這個問題糾結了至少3年。

2017年2月，「山東半島城市群發展規劃（2016-2030年）」發布，該文件表示，支持濟南、青島建設「國家中心城市」；一年後，事情出現變化，2018年1月25日，山東省兩會上，時任山東省長龔正作政府工作報告時，提出「支持青島建設國家中心城市」，濟南的表述為「提高省會城市首位度」。青島上，濟南下，坊間無從得知山東省取捨的依據。

今年1月18日，山東省兩會，「濟青之爭」再起，山東省政府工作報告首次提出支持濟南、青島建設「國家中心城市」。直到今年9月25日，山東省發改委副主任孫來斌在記者會上表示，「支持濟南建設國家中心城市、青島建設全球海洋中心城市」，這個表述再次引發熱議。

輿論普遍認為濟南將成為山東省唯一支持的城市，青島則和「國家中心城市」無緣了；接下來在10月19日出版的「學習時報」中，山東省省長李乾傑發表文章「服務國家戰略，奮力走在前列」再次強化了9月的說法，「支持濟南建設國家中心城市、青島建設全球海洋中心城市」。

目前列入建設大陸「國家中心城市」的城市名單中，包括杭州、南京、長沙、廈門、瀋陽、南昌等城市。面對一系列強勁對手，濟南的機會在哪裡？濟南當地媒體總結了三點優勢：第一，從經濟和人口分布來看，山東是經濟第三省，人口第二省，濟南成為「國家中心城市」，可以同時引領山東半島城市群和黃河下游城市群。

第二，濟南位於京津冀協同發展和長三角一體化發展兩大戰略的中間地帶。濟南成為「國家中心城市」，可以填補京津冀和長三角之間無「國家中心城市」的戰略空白。

第三，濟南肩負新舊動能轉換、自貿試驗區、黃河流域生態保護和高品質發展三大戰略，這將成為爭奪「國家中心城市」的重要籌碼。但客觀來說，以上條件在其他競爭對手的比較中，並不能占據絕對優勢。