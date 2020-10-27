疑多地零星疫情源頭 中國嚴查進口冷凍包裝

中國近來多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）零星本土個案據稱皆由冷凍包裝上的病毒傳播，中國26日公布指南，要求對疫情高風險地區的冷鏈食品外包裝嚴格消毒。

中國國務院26日提出兩項「指南」，要建立冷鏈（冷凍冷藏供應鏈）食品防控消毒程序。

「冷鏈食品生產經營新冠病毒防控技術指南」提出建立員工健康登記制度。冷鏈食品生產經營者要做好員工14日內行程及健康狀況登記，建立上班員工健康卡，掌握員工流動及健康情況。

「冷鏈食品生產經營過程新冠病毒防控消毒技術指南」則要求，對來自新冠肺炎疫情高風險地區或國家的冷鏈食品原料和半成品進入企業或者入庫前，應當嚴格、有效消毒其外包裝。

餐飲業則應經常清洗、消毒所有冷鏈食品接觸面、外包裝和用具。

首都北京市也宣布，11月起進口冷鏈食品都將落實電子追溯碼，若沒有追溯數據則不得銷售。

中國大陸近期的青島疫情，及更早之前的大連疫情、北京新發地疫情，據官方表示，全部都與進口冷鏈食品相關。

10月17日，中國疾病預防控制中心在對青島新冠肺炎疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍食品外包裝陽性樣本中，檢測分離出了COVID-19活病毒。

這也是國際間首次在冷鏈食品外包裝上分離到COVID-19活病毒，證實在冷鏈運輸條件下，2019冠狀病毒可以在物品外包裝上存活較長時間。