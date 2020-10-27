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獨鍾高唐 台畫家李奇茂建美術館

聯合報 / 林昉柔╱山東報導
「李奇茂美術館」位於高唐縣。圖／本報山東傳真
「李奇茂美術館」位於高唐縣。圖／本報山東傳真

山東省聊城市高唐縣是有名的書畫藝術之鄉，尤以書畫聞名於世，在這裡「人人愛潑墨、戶戶習丹青」，是中國國畫大師李苦禪故里，可謂是中國藝術家的搖籃。而較少人熟知的是，台灣水墨畫大師李奇茂遊走世界各地，卻對高唐情有獨鍾，並在此建立美術館，一生致力於兩岸藝術交流與合作。

若要形容李奇茂對高唐的喜愛，可用一句「人居四海，心在高唐」作為總結；而這句話也出自李奇茂之手，這是當年他來到高唐舉辦個展，現場揮筆寫下的一句話，並毅然決定將自己的美術館建立於此。

「李奇茂美術館」位於高唐縣，建築面積為4080平方公尺，該館為全民公益性藝術館，分繪畫廳、書法廳、文物廳、藝術活動廳、美學廳等。主展廳為兩層，按照時間順序展出李奇茂半個多世紀以來創作的部分書畫精品和他收藏的名家作品、珍貴文物、印章等。

紀念館展出的畫作中，能看見一絲專屬於李奇茂的調皮與幽默。台灣藝術大學教授黃才松曾經撰文評論，其畫作筆含哲理，墨藏天機，無盡無涯心作岸，似與不似意自取，為當代水墨藝術樹立了標竿與典範。

除了高超的藝術成就，李奇茂在美術教育上成就斐然，以創新教法促進學子創作，執教數十年，並且致力兩岸藝術交流，促成台灣與大陸藝術界的交流合作。

在高唐，書畫是溝通的橋梁，其高雅的書畫藝術早已滲透到了尋常百姓家，由於「李奇茂美術館」的設立，他將自己的創作貢獻於此，捐贈了兩百幅書畫精品和上千件文物，為地方帶來更重大的藝術與文化意義。

美術館 文物 紀念館

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