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「嫁」到貴州 台青肯定醫保

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

因妻子是貴州人，「70後」的賴敏聰常常向別人這樣介紹自己：「嫁」到貴州的台灣男青年，喜歡吃辣和酸。賴敏聰覺得，如今生活愈來愈便利，不管是交通出行還是享受大陸提供的相關福利制度，「今年我和兩個兒子都辦了醫保，在手機上就可以繳費」。

「現在參加醫保住院報銷達80%，解決了看病難、看病貴的問題。」賴敏聰說，辦理台灣居民居住證後可在網上掛號就診，乘坐高鐵、飛機也跟大陸民眾一樣，自助刷卡非常方便。

中新社報導，2003年，來自台灣新北市的賴敏聰看中大陸商機後在廣州從事服裝生意，並與當年在廣州務工的貴州籍女子相識相戀。1年後，賴敏聰與該女子結婚並回到台灣發展。

回台灣一年後，不甘心的賴敏聰再次登陸，與妻子在貴陽經營台灣特色小吃，並於2006年來到妻子的老家貴州省都勻市扎了根。在都勻，賴敏聰不再從事老本行，而是賣起當地民眾喜愛的娛樂活動工具—麻將機。

入鄉隨俗的賴敏聰，不僅學會了打麻將，還愛上了吃辣椒。每年過年賴敏聰就會帶著妻子與2個兒子回台灣過春節，習慣了貴州口味的他每次都會捎上幾包辣椒，“回台灣不吃辣反而不習慣了。

在賴敏聰看來，近年來大陸的惠台措施不斷升級，發展空間也愈來愈廣闊。為此，在賣麻將機之餘，賴敏聰還開展台灣精品農業種植，把台灣農業技術引進到貴州種植百香果。

此外，賴敏聰還利用人際關係，寒暑假期間把當地職業技術學校貧困學生引薦到蘇州的台資企業兼職。「已有40多名學生去到蘇州的台資企業兼職，工作2個月有1萬多元人民幣的收入。」賴敏聰說，很多學生去兼職後不僅能開拓視野，還能為家庭減輕負擔。

麻將

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