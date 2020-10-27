湖南益陽／秀麗芙蓉 益陽之美

益陽，湖南省唯一一座兩千年未曾改名的城市。「益陽」名字的由來，據東漢時應劭說：「在益水之陽，當為縣名。」清人周樹榮有「益陽賦」云：「益水所經，水北曰陽，縣以此名。」益陽地處湖南中北部，背倚雪峰山，懷抱洞庭湖，東接長沙，北靠長江，歷史悠久，人文厚重。

益陽是楚文化的重要發祥地，漢傳佛教的策源地，著名三國古戰場。竹文化、茶文化、梅山文化、湖鄉文化、三國文化等源遠流長，素有「中國詩歌之鄉」、「羽毛球冠軍搖籃」、「花鼓戲窩子」等美譽，龍洲書院是古代湖南四大書院之一。

作為兵家必爭之地的益陽，三國時期發生了許多至今讓人耳熟能詳、津津樂道的故事，尤其是蜀國大將關羽、吳國主帥魯肅共同演繹了一齣後人稱之為「關羽單刀赴會」的英雄大戲，三國古蹟是益陽古城文化地標。

益陽山水秀麗，物產富饒，先後獲得「最適宜人居城市」、「中國傑出綠色生態城市」、「全國優秀旅遊城市」、「國家森林城市」等城市名片，是著名的「魚米之鄉」、「蘆葦之鄉」、「楠竹之鄉」、「小有色金屬之鄉」、「中國黑茶之鄉」和「中國淡水魚都」。