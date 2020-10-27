湖南益陽／安化黑茶 千年製茶技藝 茶馬古道傳奇

香醉人間千百年。益陽是中國黑茶發源地之一，安化縣素有「茶鄉」之稱，產茶製茶歷史悠久，早在唐代便有「渠江薄片其色如鐵」的記載，距今已有千餘年的歷史。明萬曆年間，朝廷頒布「安化黑茶章程」，正式定安化黑茶為運銷西北的官茶。明末清初，晉陝甘鄂湘等地茶商紛紛到安化經營茶葉，安化境內茶行、茶號最盛時達300多家，形成「茶市斯為最，人煙兩岸稠」的繁華景象。

千年黑茶，萬里茶路。中國黑茶在益陽，益陽黑茶在安化。安化黑茶遠銷內蒙古、新疆和蒙古、俄羅斯等國。湖南茶馬古道源起安化，有三條小的分支，一條自資水經懷化入川，一條自洞市老街至新化邵陽入川；最主要的是沿資水而下，經洞庭湖入長江，再北上連接古絲綢之路的一條茶馬古道。

安化黑茶「千兩茶」 圖／本報湖南益陽傳真

千百年來，無數的馬幫在這條道路上默默行走，悠遠的馬鈴聲，回蕩在山谷、急流和村寨上空，形成不同民族和不同文化的交融。

一款黑茶，全部23道手工工序，殺青、揉撚、渥堆、烘焙，緊壓、捶打、日曬夜露，集中華民族3000年茶葉製作技藝之大成。這些貌似樹幹的物品，因重舊制一千兩(淨重36.25千克)而稱作「千兩茶」，其加工技藝已列入大陸國家非物質文化遺產保護名錄。「千兩茶」是世界上最大的單體茶，也是中國黑茶家族中的「王者」。