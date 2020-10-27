湖南益陽／湘約梅王宴 匯聚梅山美食

安化黑茶，濃郁清正；安化名菜，取自天然食材，最大程度保留了食物的鮮美原味。安化梅王宴，匯集當地特色菜餚，色、香、味俱全。

梅王宴脫胎於梅山地方特色菜餚，該宴菜品全部由梅山地區所產的原材料製成，形成了具有本地食材、古法烹飪、藥膳養生、黑茶入味的特色。其中的馬幫肉、排幫魚、苗峒鴨、瑤家鍋、五郎雞、梅山三寶、綿羊尾等主菜和點心，是流傳在梅山地域的傳統美食。

作為梅王宴特色菜餚之一的馬幫肉，主料取自上等的梅山土豬五花肉，輔以冬筍、茯磚茶葉等特色原料，通過炸、煨、炒的烹飪技法加工而成；通體醬黃，外焦裡嫩、酸辣可口、油潤不膩，是梅王宴眾多菜餚中不可多得的佳品。

排幫魚 圖／本報湖南益陽傳真

梅山先民除了用馬運輸物資外，還有另一種主要運輸方式，用竹排運送，也就有「排牯佬」之說。排牯佬長年生活在江上，捕魚為食，因缺少鹽，煮飯時把熱米湯用容器儲存起來，幾天後變成了酸米湯；煮魚時，放入酸米湯代替鹽，味道獨特，吃了撐排爬灘過江力氣大，而且能保平安，因此稱為排幫魚。

安化是苗瑤故里，瑤家人家家戶戶都有個火坑，冬天燒起熊熊木柴火，一是取暖，二來以此象徵來年紅紅火火。瑤家人最喜愛的是掛個鐵鍋，燉上牛肉等主菜佐以配菜，圍坐火坑吃飯喝酒，這就是瑤家鍋。

綿羊尾 圖／本報湖南益陽傳真

梅王三寶俗名梅山地三珍，原料選用「野菜之王」的蕨菜、雲台山的小筍、深山的雞毛菌。因蕨菜像梅王的刀，筍子像劍，雞毛菌像盾，故取名為梅王三寶。

綿羊尾是梅山美食中較為古老的一道菜，原料為土豬的豬板油，加以麵糊炸香，再以糖粉裹住，形狀像綿羊尾巴，因味道甜，形狀美，許多的人吃後馬上能找到兒時的味道，故取名「甜美如初」。