湖南益陽／安化風雨橋 珍貴歷史文化遺產

湖南省益陽市安化縣，地處湘中偏北，位於資江中游，雪峰山北麓，境內山峰林立，溪谷縱橫，這裡至今仍保存著堪稱「世界之最」的安化風雨橋。

安化風雨橋不是一座橋梁的名稱，而是由29座風雨橋組成的龐大橋梁群，分布在安化縣內的17個鄉鎮，時代由清朝至民國時期。其中，永錫橋、思賢橋、馬渡橋、十義橋、燕子橋、仙牛石橋、復古橋保存較好，地域特徵明顯。

為何安化建有這麼多風雨橋呢？安化古稱梅山，由於梅山境內群峰疊翠，溪河密布，先民在縣域境內一些交通要道上逢溪架設橋梁，方便往來民眾，供過往行人歇腳、避風躲雨，故名風雨橋。而這地區的木材豐富，故風雨橋多為木構廊橋。

燕子橋橋頂 圖／本報湖南益陽傳真

安化風雨橋均由青石橋墩、木質橋身和小青瓦橋頂三部分組成。橋身為長廊式通道，鵲木抬梁，全部採用卯榫結構，不用一顆鐵釘。橋面用木板鋪成，兩旁有固定的雙邊木凳供行人休息；橋身兩側都是豎式木欄杆，通風採光極好，視線通透。橋的造型大多是歇山重簷，小青瓦橋頂簷角飛翹，頂上有塔或寶葫蘆等裝飾，有的風雨橋建有免費為過往行人提供茶水的茶亭。

29座風雨橋規模宏大，建築藝術獨特，蜈蚣是風雨橋橋墩上最常見的石雕吉祥物。用蜈蚣來裝飾橋墩，是為了達到「厭勝」的目的。傳說洪水與蛟龍同行，蛟龍搖頭擺尾，易把橋墩打垮，而蜈蚣可以制服蛟龍。石墩上雕刻蜈蚣，是對橋的祈福保護，起到鎮龍護橋的作用。

燕子橋，工藝精妙。 圖／本報湖南益陽傳真

安化諸座風雨橋中，永錫橋是規模最大，且保存最完好的清代木構風雨廊橋。燕子橋，東、西橋頭和橋中間，各有一個四邊翹角閣樓式硬山頂；中間的脊上壓三星寶頂，兩側為花形裝飾，脊角聳立龍形泥塑。仙牛石橋，歇山重檐小青瓦頂，懸臂挑梁木結構梁架，四層鵲木。

風雨橋不僅造型上造詣精深，更是將建築工藝與文學藝術相結合，橋聯上記述史實，描繪景色，寓意深刻，承載古梅山地區獨特的文化氣息和純樸的民俗民風，是珍貴歷史文化遺產。