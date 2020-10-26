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山東公務員向桶裝水注射母豬催情素 致多名同事身體異常

香港01 / 姜庚宇
爆料者表示該名在職公務員因為對幹部任用不滿意，便在網上購買了刺激母豬發情用的激素，用針管注射到各間辦公室的桶裝水中，讓該公司所有人員日常飲用，從未間斷。 示意圖／Ingimage
爆料者表示該名在職公務員因為對幹部任用不滿意，便在網上購買了刺激母豬發情用的激素，用針管注射到各間辦公室的桶裝水中，讓該公司所有人員日常飲用，從未間斷。 示意圖／Ingimage

天下之大無奇不有，中國大陸網路近日傳出，山東乳山統計局一名公務員因對「幹部任用」不滿意，在連續兩年半時間裏，向單位的桶裝水注射網購的母豬催情激素，導致多名同事身體出現異常反應。當地警方證實事件，稱仍在調查階段。

經網路上傳截圖顯示，有人在朋友圈發文爆料，指乳山市統計局一名在職公務員因為對幹部任用不滿意，為了報復社會，他在網上購買了刺激母豬發情用的激素，自2017年8月開始，用針管注射到各間辦公室的桶裝水中，讓該公司所有人員日常飲用，從未間斷。

爆料者稱，自那時起，乳山市統計局上至局長、下至保安都開始瘋狂變胖，局長李宏飛的脖子腫得像水桶一樣粗，「從後邊看他的頭連着肩膀，就像沒長脖子一樣」。而同事們的身心狀態也出現了離奇的變化，男同事亢奮，在辦公室裏大白天臉色通紅，開會的時候局長們坐着也會滿身大汗，女同事則接二連三地懷孕，「月經要麼一來半年也好不了，要麼半年也不來」。

根據爆料者描述，最離譜的是，幾名50多歲已經絕經的女同事竟然又來了月經，期間該局兩名懷孕的女同事，誕下的嬰兒體重竟有5公斤多，大家都不知道得了甚麼怪病。直到「條件好」的李姓局長赴醫院檢查，才發現體內有3種激素嚴重超標，包括丙酸睾丸素、黃體酮和苯甲酸雌二醇。李局長回來後，在垃圾桶發現裝獸用激素的玻璃瓶，繼而找到兇手。

針對此事，乳山市公安局向陸媒表示「確有此事，正在調查，案件定性處理完會發布通報」。事件引起網民熱議，不少人都表示「現實比電影還要離奇」、「我看着公司的飲水機瑟瑟發抖」、「這是有多大的仇恨」、「以為謠言呢，還真有此事！這個惡人太歹毒了，查實嚴懲！」、「公務員要開始心理健康培訓了吧」、「我問一句，這算工傷嗎」。

延伸閱讀：

國泰裁員｜工會緊急會員大會 懷孕9個月空姐：不平等條約走

新冠肺炎｜中國疾控中心主任高福：未來或會有更新的冠狀病毒肺炎

文章授權轉載自《香港01》

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