廣州營運與維護 巴基斯坦首條地鐵開通

「3、2、1……」隨著啟動推桿被拉動，巴基斯坦拉合爾市軌道交通橙線（簡稱「拉合爾橙線」）首發列車，於25日下午鳴笛，代表這條由廣州地鐵聯合體營運維護的巴基斯坦首條地鐵線，正式開通營運。

國際線上報導，25日當天，在巴基斯坦拉合爾市和大陸北京，以視頻連線的方式舉行了巴基斯坦拉合爾橙線營運通車儀式。

營運方之一、廣州地鐵集團有董事長丁建隆在北京儀式現場表示，廣州地鐵營運團隊首次走出國門，先後派遣六批超過百名高技能人才赴拉合爾展開工作，重點派出司機、調度、有經驗的維運保障人員以及一些高層次的管理人員到拉合爾，培訓了1200人左右的當地職員。

廣州市政府旗下微信公眾號中國廣州發布報導，拉合爾橙線是一帶一路倡議框架下中巴經濟走廊首個軌道交通專案，全線採用中國標準、中國技術、中國裝備，並由北方國際、廣州地鐵集團和巴基斯坦DW公司組成的聯合體具體實施營運和維護。

拉合爾橙線全長25.58公里，大致呈南北走向，以高架為主，設26個車站（高架24座、地下2座），列車為5節編組B1型車，每天營運時間12小時，早晚高峰最小行車間隔5分鐘。

合爾橙線運行初期共計27組列車投入營運，早晚高峰最小行車間隔5分鐘，運力保持在每天25萬人次，後期將進一步提升運力至每天50萬人次，極大改善拉合爾市1200多萬人民的交通狀況。

由於拉合爾橙線是巴基斯坦第一條地鐵，巴方人員在地鐵運營方面經驗缺乏，廣州地鐵集團將成熟的運營經驗應用到橙線，迅速展開標準建立、建章立制、人員培訓、營運調試等工作。

期間完成近3,000個專業名詞的統一，建立了120多份規章制度，編制英語培訓教材、拍攝教學視頻， 90天內組織招聘司機、站務、檢修等約1,000名巴基斯坦當地員工，並隨後累計完成專案全部員工共計34萬小時的培訓工作，巴方管理人員日常測試通過率高達98%，為專案營運籌備奠定人才基礎。