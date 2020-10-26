親餵母乳時「公公跑來逗孫」 新手媽抱怨卻遭回：想太多

日前一名中國大陸的新手媽媽在網路上發文抱怨，因為自己第一次當媽媽，所以很多事情都還不清楚，許多帶孩子的小細節都還需要接受公婆的幫助。但好幾次她在餵母奶時，公公竟然都不迴避，在一旁逗孩子，讓她感到很難為情。但向其他家人反映後，卻都被認為是自己想太多，並強調公公僅是想「逗小孩」而已。

這位新手媽媽在大陸網站《搜狐》上發文說明，自己是年輕的新手媽媽，沒什麼帶孩子的經驗，所以許多事情會請公公婆婆到家裡幫忙，並強調「公婆都很熱心，但大家還是有觀念不合的時候，溝通上有一些困難。」她指出，好多次給寶寶親餵母奶時，公公都喜歡在一旁逗孩子玩，讓她感到非常尷尬。

「餵奶本來就是很私密的事情，而且公公把孩子逗笑，孩子反而會被奶嗆到。」這位新手媽媽說明，起初也有嘗試與公公溝通這件事，並希望他不要在餵奶的時候逗小孩玩，但溝通後公公卻明顯表現出不開心。對此，這位新手媽媽想藉此詢問網友「大家遇到這件事會怎麼處理？」

此貼文一出，便引起許多網友回應表示，「很反感這樣的行為，正常情況下不是都應該迴避嗎？」、「正常人都會迴避，我公公看到我在餵都會走遠一點，我老公看見也會叫身邊的人先離開，或者叫我抱寶寶去房間單獨餵。」、「餵奶時建議把自己關在卧室就行了，門鎖住了，公公怎麼逗孩子？」。