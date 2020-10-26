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福建霞浦媽祖祭典 台灣視訊共祭

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

25日，農曆九月初九，福建寧德市霞浦縣松山天后行宮舉行紀念媽祖羽化升天1033周年秋祭活動，並連線台灣宮廟共祭媽祖。

中新社報導，當天的祭祀大典上，霞浦縣松山天后行宮董事會董事長陳梅月以主祭人的身分主持媽祖祭典，並代表海內外媽祖敬仰者以傳統的「三獻之禮」敬獻媽祖，祈求兩岸和平、社會和諧。

與往年不同的是，受新冠肺炎疫情影響，此次祭典增加了網路連線互動，通過網絡視訊與台灣新港奉天宮、台灣北港朝天宮連線，共同祭拜媽祖。

在連線中，台灣新港奉天宮董事長何達煌說：「每年的這個時候我們都會相聚在一起，但因今年疫情影響，無法與老朋友們相聚。在此祈求媽祖保佑，疫情消除，兩岸和平，人民幸福」。

作為媽祖信俗重要的傳播地，霞浦松山天后行宮是大陸現存歷史悠久、規格較高的祭祀海神廟宇，距今已有990多年的歷史，2005年被福建省政府公布為省級文物保護單位。據考證，這是繼湄洲媽祖祖廟之後的第一個媽祖行宮，故有「媽祖行宮之尊」的美譽。

霞浦松山天后行宮董事會秘書長陳傑稱，媽祖文化是中華民族傳統文化的瑰寶，希望通過這種民間文化聯誼，加強兩岸的交流和往來，促進兩岸關係和平發展。

媽祖 疫情 北港朝天宮

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