德陽鳥類畫冊 見證愛鳥之城

四川省德陽市是大陸西部重大裝備製造基地，也是遠近聞名的「愛鳥之城」，每年吸引大陸及世界各地的愛鳥人士、攝影愛好者慕名而來。近日，當地政府部門和愛鳥志願者正式出版了一本愛鳥畫冊，首次收錄了10多年來出現在德陽的各種鳥類，被譽為這座城市的鳥類「全家福」，也被很多鳥友稱作「寫給鳥兒的情」。

這本畫冊名為「鳥與城－德陽·人鳥共舞的幸福家園」，編印單位為當地自然資源和規劃局，以及觀鳥愛鳥志願者協會。共139頁，由三個篇章組成，分別是第一章「鳥」，第二章「城」，第三章「人」，以及附錄「鳥與城的大事記」。

畫冊以圖文並茂的形式介紹、分析了德陽市區的鳥類情況、城市生態環境、人鳥和諧相處的狀態；涵蓋了迄今為止，德陽市區觀察到的100餘種野生鳥類。此外，還用無人機以鳥兒的視角俯瞰德陽，記錄城市的自然風貌。

據了解，畫冊中近200張圖片，全部由當地觀鳥愛鳥志願者協會副會長李濤拍攝，是從他長達10餘年拍攝的30多萬張反映德陽城市生態、鳥類情況、旌湖環境變化的照片中，精挑細選出來的。他表示，像德陽這樣人鳥和諧相處的城市並不多見，如今愛鳥護鳥的意識已經深入人心，「愛鳥之城」美名遠揚。