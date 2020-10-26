台客樂團 唱出離鄉千里情懷

在屬於台灣音樂人與兩岸歌迷的「台客搖滾之夜」，手持麥克風的許君豪不再是在台灣紅極一時的偶像團體「可米小子」成員，也不是成都口腔診所裡被患者稱道的許醫生，而是台客樂團主唱。

中新社報導，台客樂團由9位在成都的台灣音樂愛好者組成。他們中有年過半百的台灣商人，有四川音樂學院「95後」在讀台灣大學生，也有台灣職業音樂人。因共同的愛好，他們在遠離家鄉上千公里的成都相識後，利用業餘時間組成這支樂團。

2003年因一次彩排意外受傷，許君豪退出「可米小子」，考入四川大學華西口腔醫學院，畢業後在成都開辦了一家口腔診所。「我對音樂還是很熱愛，3年前樂團剛成立我便加入了，可以和台灣朋友一起玩音樂是一件很棒的事。」談及加入台客樂團的原由，許君豪笑著說，自己正計畫和台客樂團的夥伴創作更多的音樂，將自己在逆境中成長的故事寫入歌中以激勵更多人。

51歲的台客樂團吉他手兼主唱葉慶剛說，「二十多年前我剛來成都創業時是很孤獨的，到處都找不到台灣音樂同好。」如今兩岸音樂交流加深，到大陸發展的台灣音樂人愈來愈多。

在成都收穫事業、友誼，覓得人生另一半的葉慶剛說得一口地道四川話，並以「半個成都人」自居。在他看來，雖然大陸多地都推出針對台胞創業、工作的利好政策，但好機遇之外，還需要遠離父母、親朋獨自前往異鄉發展的勇氣，以及足够的努力。

專職吉他手林良諺是台客樂團團長，他表示，未來台客樂團計畫和成都本地樂團進行更多互動，並安排台灣和四川的少數民族音樂人共同舉辦應援活動。