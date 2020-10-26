候鳥老人南飛避寒 首選三亞

重陽節前後，北方多地降溫達10℃，「候鳥老人」也陸續開啟了避寒的年度南北大遷徙，海南省三亞市是最熱目的地。除了三亞，攜程數據顯示，昆明、北海、廈門、珠海、海口、桂林、成都、重慶、南寧等，也是2020「候鳥老人」避寒熱選目的地。

中新社報導，相比年輕人，「銀髮族」有更多的時間和精力旅遊。攜程數據顯示，跨省遊恢復以來，「50後」「60後」度假人群占比高達35%。「銀髮族」更看重舒適度和性價比，但也呈現出旅遊消費升級現象。

銀髮族旅客的旅遊消費升級主要體現在對新玩法的接納。定製旅遊、私家團、主題遊等成為「網紅」。攜程定製遊人群中，55歲以上者占比17%，人均消費達3800元（人民幣，下同），五星航空、行程舒適、特殊飲食成老年人關注焦點。

從重陽節前後「候鳥老人」出遊人群上看，北京人打了頭陣。攜程數據顯示，北京、哈爾濱、上海、瀋陽、呼和浩特等城市的「候鳥老人」，成避寒遊主力群體；在重陽節奔赴海南避寒的客群中，北京人占11%，廣東人占比10%，上海人占比9%。黑龍江、遼寧旅客，占比約8%。

「10月末在三亞避寒的人，每10人就有一人帶京腔」。一位三亞酒店老闆表示，北京避寒族群比去年來得更早。2019年，「候鳥老人」往往11月上旬才出發。今年受疫情影響，很多人憋了大半年沒旅行，10月末就開始有人過來。

「疫情之後，沒有一個大姨不想在海邊揮舞絲巾。」去哪兒平台研究發現，比起翻山越嶺，老年遊客顯然更喜歡大海。今年，超六成的赴海南旅客仍舊選擇三亞，超七成的老年遊客出遊不帶子女，他們更喜歡和老伴或者姐妹一起旅行。

8月份以來，中國大陸民眾出遊消費信心顯著增強，今年十一長假，中國大陸出遊人數、旅行消費規模都達到高峰。業內人士認為，大陸國內旅遊市場已逐漸走出疫情陰霾進入全新發展階段。旅遊復甦將有助於促進大陸國內消費，並使旅遊行業和酒店集團等受益。