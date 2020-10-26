首屆海峽兩岸影像文化周 登場

首屆海峽兩岸影像文化周22日在浙江杭州開幕，包括「墨影·段嶽衡攝影原作展」、「光影瞬間·映射兩岸」攝影作品展、「疫」路同行專題攝影展、浙台交流合作圖片展等，展出兩岸攝影家的300餘幅影像作品。

「墨影. 段嶽衡攝影原作展」，是這次影像文化周主推的項目。在這裡要展示的不僅是攝影技藝，更是攝影藝術創作的初心和使命；特別是要表達中華文化在影像中創造的審美價值，激勵兩岸攝影人重視民族文化基因的延續和弘揚。

「光影瞬間·映射兩岸」攝影作品展區，展出了36位兩岸攝影人的精品力作279幅，從不同領域和藝術層面，呈現攝影理念和水準。「疫」路同行專題攝影展，分為「歸·情滿疫路」、「聚·同心抗疫」、「興·疫路奮進」三個篇章，共70幅作品。

「歸·情滿疫路」，反映的是浙江傾力服務63名台商台胞集中返浙；「聚·同心抗疫」，反映台胞台企參與大陸抗疫，展現台胞的愛心；「興·疫路奮進」，反映台商台企復工復產，浙江積極落實惠企政策，支持台企復工復產。

此外，首屆海峽兩岸大學生短視頻大賽、第二屆海峽兩岸大學生攝影大賽的部分獲獎作品，也在文化周展出。

首屆海峽兩岸大學生短視頻大賽，以「我們的浪潮」為主題，鼓勵兩岸參賽青年學子將鏡頭轉向「95後」的生活世界，全方位呈現兩岸新世代眼中的次元，共收到兩岸28所高校（大專院校）的203組參賽作品。第二屆海峽兩岸大學生攝影大賽，以「家」為主題，鼓勵兩岸大學生用攝影語言思考自身與家的空間關係和情感關係，共收到兩岸104所高校的1158組參賽作品。