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十四五期間 大陸老人將破3億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸民政部養老服務司副司長李邦華透露，根據相關預測，「十四五」期間，中國大陸老年人口將突破3億，將從輕度老齡化邁入中度老齡化。圖為安徽省黃山市盧村，老年人在家門口打牌消遣。（中新社）
大陸民政部養老服務司副司長李邦華透露，根據相關預測，「十四五」期間，中國大陸老年人口將突破3億，將從輕度老齡化邁入中度老齡化。圖為安徽省黃山市盧村，老年人在家門口打牌消遣。（中新社）

大陸民政部養老服務司副司長李邦華近日透露，根據相關預測，「十四五」期間，中國大陸老年人口將突破3億，將從輕度老齡化邁入中度老齡化。

中新社報導，大陸民政部日前舉行2020年第四季度例行新聞發布會。在介紹「十四五」養老服務規劃編製情況時，李邦華稱，按照相關部署，大陸民政部已於去年上半年啟動了「十四五」養老服務規劃編製工作，目前已完成前期的專題研究，正會同相關部門深入論證有關規劃內容。

他稱，「十四五」養老服務規劃編製將以實施大陸國家積極應對人口老齡化中長期規劃為主線，下大力氣補短板，提質增效，為實現2035年「中國特色養老服務體系成熟定型，全體老年人享有基本養老服務」的願景目標打下堅實基礎。

李邦華指出，「十四五」時期，中國大陸老年人口增長曲線將相對平緩，經濟社會不斷發展，是積極應對人口老齡化、做好養老服務準備的寶貴窗口期。根據相關預測，「十四五」期間，中國大陸老年人口將突破3億，將從輕度老齡化邁入中度老齡化。

李邦華說，5到10年後，大陸全國第一代獨生子女父母將進入中高齡，將出現一波養老照護的浪潮，養老服務將接受更大挑戰和考驗。

大陸官方數據顯示，截至2019年底，中國大陸60周歲及以上人口約2.54億（2018年約為2.49億），占總人口的18.1%。

老年人口

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