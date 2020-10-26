上海百歲壽星 首破3千人

2020年上海百歲壽星榜25日公布，滬百歲壽星首次突破3000人，首次出現4對百歲夫妻，99歲「準百歲壽星」為1949人。

中新社報導，截至2020年9月30日，上海100歲及以上老年人口有3009人，男性占比26.02%、女性占比73.98%。另外，2000年到2019年，滬男性百歲老人平均增長率高於女性，但絕對人數低於女性。

現年113歲的徐素珍與現年110歲的陶瑞生分別為上海目前最高壽的女、男壽星。百歲壽星們的長壽秘訣包括：生活規律、早起早睡、飲食健康、保持運動、看「未病」（稍微有點不舒服就要馬上注意，不要等到最後再去看病）。

上海是大陸最早進入老齡化（1979年）且老齡化程度最深城市。2019年末，上海60周歲及以上戶籍老年人口達518.12萬人，占其戶籍總人口的35.2%。同時，上海也是名副其實的長壽之城。

上海市民政局自2008年起，連13年發布百歲壽星榜。根據大陸全國人口普查等有關數據，上海百歲老人數量為：1953年，上海僅有1名百歲老人。2011年，百歲老人數量首次突破1000人；2017年，首次突破2000人；2020年，首次突破3000人。

自1953年起，上海百歲老人數量從1人到1000人，用時58年；從1000人到2000人，用時6年；從2000人到3000人，用時僅3年。