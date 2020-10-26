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台灣光復75年 北京國博辦特展
「金甌無缺—紀念台灣光復七十五周年主題展」10月25日在北京「中國國家博物館」開幕。本展覽分為「寶島台灣、九州同悲、抗倭守土、長歌當劍、揮戈復疆、兩岸圓夢」六部分，共展出中國國家博物館館藏文物160餘件套，清代以來重要文獻檔案複製件50餘件套。
據中新社報導，中共中央台辦主任劉結一、大陸全國政協港澳台僑委員會主任朱小丹、大陸全國台聯會長黃志賢、台盟中央副主席楊健、新黨榮譽主席郁慕明等兩岸人士100多人出席開幕。
報導引述中國國家博物館館長王春法表示，舉辦這個主題展，「旨在紀念台灣光復這一重大歷史事件，回顧台灣同胞反抗日本入侵和殖民統治、兩岸同胞共禦外侮奪取偉大勝利的英勇鬥爭，弘揚偉大的民族精神，彰顯大陸和台灣是休戚與共、不可分割的命運共同體，激勵兩岸同胞銘記歷史，緬懷先烈，共同捍衛國家主權與領土完整，共擔民族大義，共促祖國統一，共圓民族復興偉大夢想」。
報導稱，這些歷史文獻和珍貴文物系統再現台灣同胞英勇反抗日本殖民統治、全體中華兒女浴血奮戰、台灣光復回歸祖國的歷程。
本次展覽將打造網上展館，為期兩個月的實體展覽閉幕後將於中國國家博物館官方網站上線，讓更多的兩岸民眾能够觀看展覽，認識歷史，思考未來。
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