影視復甦 10月橫店爆開機潮

受到疫情影響而停滯的影視項目在近期蜂擁而至，讓中國大陸最大的影視拍攝基地、浙江橫店影視城應接不暇。來自橫店影視文化產業集聚區的數據顯示，10月橫店在拍劇組47個，籌備劇組65個，分別同比增長67%、41%。

新華社報導，在出現劇組「開機潮」的同時，群眾演員出現了「用工荒」。「群眾演員（臨時演員）不夠用了。」網劇「百靈潭」執行製片人胡琴在8月份入駐橫店後明顯感覺到這種變化，「對橫店群演來說，僧多粥少是常態。現在，劇組一天需要幾十個群眾演員，量不算大，但到崗的卻不夠數，感覺有些捉襟見肘。」

橫店影視文化產業集聚區管委會產業發展部部長朱國強表示，目前，在橫店公會註冊的群眾演員保有量在6000人左右，比往年增長了10%。「保守估計，2020年演員公會將向各大劇組發送『橫漂』演員44.4萬人次，而去年同期是41.9萬人次。」

「今年現代戲、院線電影劇組增長明顯，也帶動了行業復甦。」橫店影視城管理服務有限公司總經理趙永清說，以拍攝古裝戲為主的橫店近年來在場景跨度上逐漸向年代戲、現代戲延伸，「目前，橫店為近現代題材打造的20個高標準攝影棚已全部訂完，其餘近百個普通攝影棚的預定情況也十分樂觀。」

在橫店重啟開機的劇組，正在為大陸影視市場復甦準備更多「彈藥」。而影視產業的另一端，影院的快速回暖也釋放著積極信號。

今年十一長假，大陸電影院票房恢復到去年同期8成以上的水平，觀影人次達9298萬。10月15日，大陸電影票房市場更以129.5億元人民幣正式超越北美，首次成為全球第一大票倉。

業內人士認為，大陸影視產業的快速復甦，是製片端、宣發端、放映端等各個環節共同「成就」的。胡琴說，儘管疫情期間整個行業受到不小衝擊，但也讓產業鏈上各個環節的人員重新審視自己，優化工作流程，思考如何更好地復工。

「投資沒有離場、人才沒有離場、觀眾沒有離場。」中國電影評論學會會長饒曙光表示，通過中國大陸影視行業的復甦態勢，看到中國大陸影視發展的巨大韌性和空間。