武漢設菜市場入駐攤販年齡限制 男女各不得超過50歲及45歲

大陸湖北武漢江岸區一個有40多年歷史的菜市場近日正進行改造升級，但工地門前張貼一份的須知惹來不少爭議。須知列明，入駐的女性攤販年齡不能超過45歲，男性攤販也不能超過50歲。管理方解釋是要保證服務品質，並且指超齡攤販身體可能承擔不了工作風險。

江岸區政府在周五（23日）晚上發表情況說明回應，指是有關企業的自主行為，已經約談並責令立即改正，目前上述須知已經撤除。

據介紹，須知上第二條列明，入駐的攤販必須接受「超市化」管理，售貨員入駐上崗前要接受付費的兩星期封閉式培訓並且考試合格，女性售貨員年齡不得超過45周歲，男性售貨員不得超過50周歲，同時要持有效期一年以上（含一年）的健康證書。

年齡限制引來爭議，有附近的攤販坦言要求過高，「你像我們今年都50歲了， 現在正賺錢呢，菜都賣不了的話還能干什麼。」不少網友也留言批評做法不妥，「考駕照的都放寬年齡了，市場小販居然要限制年齡」、「如今買菜都有年齡限制了，年紀大的該死是嗎」。

對此，菜市場管理方強調對於場地使用和運營都有支配的權利，設下年齡限制並沒有違法，是為了保證服務品質能達到「農改超」的要求，成為以價值為中心的「3.0市場」。但管理方同時稱願意協商，適當放寬入駐條件。

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文章授權轉載自《香港01》