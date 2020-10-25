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30層樓高大廈避雷針突掉落 路邊女子被砸中慘死
大樓避雷針突掉落，路人經過當場砸中慘死！日前大陸一棟大廈頂樓的避雷針突然掉落，不幸砸到了樓前公車站正在等公車的女子，避雷針砸落後不但嚴重變形，就連一旁路樹的枝幹也被砸斷，現場情況慘不忍睹，即使女子被緊急送往醫院搶救，最後仍因傷勢過重，不幸離世。
根據《 半島晨報 》報導，近日大陸遼寧省大連市一棟30層大廈頂部的巨大避雷針突然脫落，砸到了樓前的公車站旁，當時剛好一名女子正在等公車，避雷針落下後她就被砸倒在地。
根據網友拍攝的影片可看出，一名身穿白衣黑褲的女子，一動也不動的趴在馬路上，旁邊的避雷針也已變形，被砸中的樹幹也瞬間倒塌。
報導中提到，目擊男子表示，當天晚上差不多7點，突然「轟」的一聲巨響，一棵行道樹被砸斷，「女子被砸倒在地，看起來傷勢特別嚴重，後來就被救護車帶走了」。
事發後，現場不僅樹枝被砸斷，樹旁的雨棚也被砸破。然而對於當天晚上發生的經過，大廈保全各個三緘其口，他們都表示對此事「不清楚」。被砸中的女子年約40多歲，即使趕到醫院搶救，仍因四肢全身多處骨折，失血性休克而回天乏術。目前事故原因正進一步調查中。
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