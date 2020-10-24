女童掉落機車…爸爸騎100公尺才發現 一下車竟怒踢辱罵

馬路經常出現險象橫生的驚嚇場面，中國湖北省一名父親的舉動，便被網民炮轟粗心大意，甚至「不配做父母」。網上影片顯示，當他騎機車時，後座女童疑沒有扶穩，不小心向後摔倒在地，女童在雨中追趕機車，父親卻行駛約100米才停車，更上前一腳將女童踢倒，大聲辱罵。

事發於上周五（16日）的湖北宜昌大連路南坡路口處，當時下着毛毛雨，一名身穿雨衣的父親駕機車載着女童，交通燈一轉，女童疑因起步太急，一個不留神沒有捉緊扶手而向後仰跌倒，女童獨自站起身，不但沒有哭鬧，反而一直追在機車後，相當驚險；後方司機見狀則持續按喇叭，護送女童。

父親駕車左轉及行駛約100米後才發現後座女童不在，便在路邊停車，但當女童追上時，他卻緩緩走到其身旁，在馬路上一腳踢倒女童。其後女童倒地大哭，父親也沒有出言安慰，而是繼續辱罵。

據《頭條日報》報道，宜昌高新區交警大隊回應事件稱，當局無法聯絡涉事家長，只聯繫了後方拍片的人，又表示家長以為小孩擅自下車，擔心她在路上跑太危險，一時心急才作出如此舉動。

不過，大批網民紛紛怒斥涉事父親，認為「心急」不是將小孩踢倒在地的理由，又指「下着雨也不讓孩子躲在雨衣裏面，孩子跟着這種家長也是可憐」、「看得氣死人了！」，並稱女童已非常乖巧，「不哭不鬧自己追着跑，卻沒有擁抱、沒有安慰，還得挨踹」。

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文章授權轉載自《香港01》