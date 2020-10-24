職員偷巴士兜風逾80公里 兩男涉無牌駕駛等4罪被捕

香港沙田發生懷疑偷巴士事件。昨日（23日）凌晨約4時03分，在水泉澳邨巴士站有職員發現一輛雙層巴士不知所終，翻查失蹤巴士的GPS定位系統後，發現該巴士出現美田路一帶，遂立即報警。巴士與警方經過一輪追逐，最終在中文大學祟基學院對開被截停，車上兩名男棄車逃跑終就擒。

警方拘捕兩名分別19歲姓吳及20歲姓黃男子，他們涉嫌擅自取去交通工具、無牌駕駛、瘋狂駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕。據悉被捕兩名男子，均為巴士公司職員，入職約一至兩年，消息稱，翻查該巴士GPS記錄，該車曾被駛至上水、元朗、屯門及馬騮山一帶，車程逾80公里。

負責人表示，涉事巴士駛回車廠檢查，初步發現有人破壞原有電路裝置來啟動巴士和拆除車速限速裝置的線路，涉事的員工會被解僱。

事發於凌晨約4時03分，警方接獲巴士公司職員報案，指水泉澳邨巴士站一輛雙層巴士不知所終。翻查失蹤巴士的GPS定位系統後，發現該巴士出現美田路一帶。消息稱，新界南衝鋒隊兜截期間，在美林邨對出發現涉案巴士，立即展開追截，據悉該巴士未有停下，一度逆線而逃。

最終巴士途至大埔公路—馬料水段中文大學祟基學院對開，突然扭右煞停在對面線。據報車上兩名男子一度棄車逃入中大範圍，狂奔約100米後，終被警方制服及拘捕。經初步調查，車上19歲姓吳及20歲姓黃男子涉嫌「擅自取去交通工具」、「無牌駕駛」、「瘋狂駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。案件由沙田警區刑事調查隊第七隊跟進，二人現正被扣留調查。他們均報稱受傷，其中一人頸傷被送往威爾斯親王醫院治理。

現場所見，路面遺有約30米長煞車痕；涉案巴士則有「員工接送車」字樣，據悉被捕兩名男子，均為巴士公司職員，入職約一至兩年，警方暫將案件列作「擅自取去交通工具」處理，正調查事件來龍去脈。消息稱，翻查該巴士GPS記錄，該車曾被駛至上水、元朗、屯門及馬騮山一帶，車程逾80公里。

負責人表示，今晨約2時發現一輛停泊在水泉澳巴士總站的雙層巴士不知所終，即時翻查電腦系統，發現該巴士正在行車，於是報警求助。九巴與警方保持緊密溝通，匯報該巴士的行蹤，其後警方於中文大學附近截獲有關巴士。

巴士現已駛回車廠檢查，初步發現有人破壞原有電路裝置來啟動巴士和拆除車速限速裝置的線路。目前正嚴肅處理事件，已展開紀律調查，涉事的員工會被解僱，絕不容忍和姑息任何偷竊行為，並配合警方調查。

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文章授權轉載自《香港01》