在Twitter炫耀包養未成年少女 男大生造假坦承為「圈粉」

社交平台Twitter上一名定位在黑龍江齊齊哈爾的帳號，宣稱是「一個中年人的小號」、「記錄包養乾女兒們的生活」，並且展示大量涉及未成年少女的色情圖片。

齊齊哈爾警方在周四（22日）通報，指帳號實際擁有人是哈爾濱一名男大學生，其謊稱是中年男人並捏造包養未成年幼女等虛假資訊，目的是為「圈粉」營利。

據了解，最初是有網民爆料，指發現有一名男子在Twitter上炫耀包養未成年少女，並且展示大量色情圖片。涉事Twitter帳號定位在黑龍江省齊齊哈爾市。爆料者稱，該帳號宣是「記錄包養乾女兒們的生活，真實生活不喜勿噴」，並有發文稱「彤彤是親女兒同學今年15歲，去年歲開苞只和我一個人做過是我最喜歡的一個」、「瑩瑩20歲是網上認識的女兒奴，我的蜜壺」、「乖乖年齡原因僅限粉絲私信了解（純屬自願）」。

警方指，經工作確定，實際當事人為哈爾濱市某高校在讀學生尚某某，警方已派員趕赴哈爾濱市將其查獲。據尚某某交代，他在今年5月註冊4個Twitter賬號，並在Twitter賬號的位置資料上隨手標註為「齊齊哈爾」。尚某某自6月以來，編造自己是中年男人，捏造包養「彤彤」、「乖乖」、「瑩瑩」三個未成年幼女等虛假資訊，並持有大量境外網站下載的未成年幼女私密照片，其目的為「圈粉」營利。

尚某某涉嫌違法犯罪，齊齊哈爾市警方已將其移交哈爾濱公安機關依法處理。

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文章授權轉載自《香港01》