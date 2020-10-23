港珠澳大橋通車兩年 每年慘賠80億元今年更慘

總投資逾港幣1,200億元的港珠澳大橋通車滿兩年，香港明報指出，兩年來大橋車流量一直未達預期。大橋營運成本一年約人民幣22億元，但通車後第一年（2018年11月至2019年10月）通行費收入僅3億元，今年2至5月大陸因疫情曾免收車輛通行費，因此去年11月至今年10月11日，大橋通行費收入更只有7,700萬元。

按此推算，不計興建成本與銀行貸款利息，港珠澳大橋每年光是營運就要慘賠約新台幣80億元，恐淪為「大白象工程」。

港珠澳大橋2009年12月15日動工興建，2018年10月23日在珠海公路口岸舉行通車儀式，當時中共中央總書記習近平還親自作出席並宣布大橋正式開通。

不過，明報指出，根據香港方面的數據，港珠澳大橋通車以來，去年每月車流量約10萬至15萬輛次。但受新冠肺炎疫情影響，今年2月以來車流量大減，4月甚至只有8,600輛次。港珠澳三地於2016年發表的顧問報告預估，2030年大橋每日車流量為2.9萬架次，即每月約87萬架次。

今年以來通行港珠澳大橋的人車銳減，不僅直接影響大橋的通行費收入，報導稱，來往大橋的主要交通工具、俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士客量也明顯受到衝擊。該公司董事長張廣友透露，目前平均每天乘客數僅約300人，營收甚至不夠支付司機的病毒檢測費用。

「金巴」去年平均每個月有2.3萬至4.8萬輛車次來往大橋，今年4月以來，平均每個月只剩下數百輛車次。大橋穿梭巴士董事長張廣友表示，金巴司機每七天要接受一次病毒檢測，每次檢測費用港幣1,500元，今年以來金巴防疫支出已近千萬元。

張廣友說：「現在是車不開虧損少，營運虧損更大。」僅管目前乘客不多，但港府規定金巴的港澳線和港珠線每日必須各安排12班車次。張廣友表示，僅管金巴已採取多項節流措施，但如果短期內無法落實免檢疫通關政策、恢復客流，將不排除進行裁員。

明報指出，根據廣東省發改委在大橋通車前公布的文件，港珠澳大橋營運一年成本約人民幣22億元。對於香港是否必須承擔大橋營運部分虧損，港府運輸署並未正面回應，僅表示大橋管理局負責大橋主橋的建設、營運、管理和維護，會按大陸法律收取通行費，以償還銀行貸款和支付大橋日常營運及維護的開支。