除了「北上廣深」大陸還有三個人口逾千萬的大城市

據上海《第一財經》報導，中國大陸除了北京、上海、廣州、深圳等一線城市之外，江蘇蘇州、山東臨沂、河南南陽三個城市的總人口也都已經超過1,000萬。其中，蘇州不僅人口多，人均GDP也已超越台灣。

「北上廣深」是中國大陸人口最多的四個城市，其中北京和上海的人口更超過2,000萬。除了這四個一線城市外，第一財經指出，大陸還有三個地級市的常住人口也超過千萬大關。

其中，蘇州以1,075萬人居首。蘇州也是中國經濟總量最大的普通地級市，去年蘇州GDP達到人民幣1兆9,236億元（約2,885億美元），位居大陸所有城市的第六位。

蘇州下轄的幾個縣級市包括昆山、張家港和常熟，也長期位居中國「百強縣」前列。其中，昆山市2019年GDP達到人民幣4,045億元，是大陸第一個GDP超過4,000億元的縣級市，甚至遙遙領先貴陽、太原等省會城市。

廈門大學經濟學系副教授丁長發指出，蘇州背靠上海，接受上海的溢出效應十分顯著，無論是改革開放後蘇州外向型經濟的發展，還是近年來高新技術產業的發展，上海的服務和輻射帶動作用對它都十分關鍵。

2019年蘇州人均GDP為人民幣17.92萬元（約2.69萬美元）。而根據主計總處統計，台灣去年人均GDP為2萬5,893美元。亦即，蘇州人均GDP已超越台灣。

此外，山東臨沂和河南南陽總人口也都超過千萬人，位居二、三位。其中，臨沂人口約1,067萬，南陽約1,003萬。大陸還有四個地級市的常住人口超過900萬人，分別是河北的邯鄲、保定，山東濰坊和浙江溫州。

中國大陸人口最多的15個地級市，總人口超過1.3億，已占大陸全國人口近十分之一。