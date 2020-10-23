特派員在現場／今年回台過年 代價不小

「疫情到現在都沒有回去過，上次跟家人一起吃飯，還是除夕圍爐吃團圓飯呢。」待在上海快一年的台商說，現在回台灣，怕已經不太習慣。半開玩笑中，他流露對台灣已經近鄉情怯。

台商圈最近熱議討論要不要「搶機票」在春節時返鄉過年。掐指一算，再過三個月就要過農曆春節了，如果決定要返台，那麼現在就是團購優惠定期票的最後期限。

不過，要返台過年，今年可得花重金下血本還要耗費多時，因為疫情關係兩岸隔離新規，台商春節回台過年最少要用掉38天，時間及金錢的成本都頗巨大。

到底是要不計一切代價也要回台，還是留在大陸過年，台商陷入兩難。

台商評估，依照目前的疫情發展態勢，在農曆春節前要「解除」或「放寬」目前的隔離政策可能性不高。因此，一筆隔離成本不得不精打細算。

如果想趕上2月11日除夕夜與家人一起吃團圓飯，那就必須最慢在1月27日之前飛回台灣，這樣隔離14天後，才能來得及。

依照目前的政策，登機前需提供核酸檢測的陰性報告證明，但新年假期一般醫院要到2月17日大年初六才會正式上班，如果醫院沒有特別為了核酸檢測開設特別門診，就必須要等上班日才能檢測，最快也就需要2月18日才能登機，而且返大陸後還需要隔離14天。

前後一算，返台與家人共度春節，因為需要隔離及核酸檢測，最少都要用掉38天。

那麼，春節是留在大陸堅守或是返台團聚，讓台商陷入天人交戰。

台資企業在上海有1.29萬家，在嘉定新城（馬陸鎮）、嘉定工業區的台資企業就有1,000多家，主要是科技製造業。

今年初大陸爆發疫情，到2月10日上海開始逐步解除限制隔離措施，嘉定廠區是上海最早復工、也是最早實現規模以上物流100%復工復產。台商2月底在上海的總部、廠區就幾乎全面復工。

很多台商都是春節才過完就趕到上海，一直待到現在，端午、中秋都沒回台，2020年都已經過去一大半，但疫情還沒有結束的趨勢。

從大陸入境台灣的檢測、隔離限制規定相對嚴格很多，明年能不能如願回台跟家人團聚、除夕圍爐、春節拜年，似乎是可望而不可及。