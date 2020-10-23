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2020京台青年科學家論壇 雲登場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新冠肺炎疫情影響，2020年京台青年科學家論壇22日以線上結合線下的形式舉行。中國科學院院士薛其坤、中國工程院院士趙春江、台灣科學月刊社理事長曾耀寰等人發表視訊致詞，他們寄語兩岸青年科技工作者勇於鑽研、提高本領，加強交流、攜手合作。

據中新社報導，薛其坤說，希望兩岸青年同胞們團結一致，攜手向前，推動京台兩地在學術交流、工程技術、創新創業等方面向更寬的領域、更高的層次發展。

趙春江以2010年開通的京台農產品電子交易平台為例說，兩地農業實現互補與雙贏。他勉勵兩岸青年科學家把握機遇，融入這一輪數位技術革命之中，同時把個人價值置於對社會經濟發展的重大貢獻之中。

「新冠肺炎疫情全球大爆發再次顯示，唯有理性和科學才是幫助人類度過危機的唯一方法。」曾耀寰說，科學家們不僅要有找出解決問題的方法和能力，更要有服務社會、造福全人類的抱負和胸襟。　　

京台青年科學家論壇創辦於2004年。北京市科學技術協會常務副主席司馬紅當日在北京作開幕致詞時表示，這是兩岸民間科技交流的重要平台，已經成為連接兩岸科技工作者的橋梁和紐帶。

在台灣財團法人消防教育學術研究基金會董事長蕭文億看來，京台青年科學家論壇在十餘年間連續舉辦，也反映出兩岸人民追求共同生活福祉的熱切希望，將成為兩岸關係良性和平發展的堅強基礎。　　

2020年京台青年科學家論壇聚焦智慧測繪、智慧農業、防災減災、能源互聯網、建築遺產保護、科學傳播、創新創業等領域，以研討、路演、培訓、競賽等形式開展。

「北京市科協將繼續攜手京津冀和台灣地區各兄弟單位，為兩岸青年科技工作者加強交流、攜手合作搭建更好的平台，助力更多台灣青年在北京追夢、築夢、圓夢。」司馬紅說。

「今天我們雖然不能親臨現場，卻還能夠在雲端和大家見面交流，也是拜科技所賜。」台灣中華文經發展協會創會理事長王正典在線出席開幕式時表示，願意同北京市科協繼續並肩合作，共創兩岸更先進文明的科技生活。

青年 北京 新冠肺炎

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