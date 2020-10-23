台灣精髓辦學 連凰岑注入新思維

來自台灣的兒童教育家連凰岑創辦「東方金子塔學校」，在陸辦學二十年，連凰岑與她的先生是首批締結兩岸婚姻的夫妻，先生是山東省聊城人，身為「聊城媳婦」的她，將台灣教育精髓引入孔孟之鄉，在此設立了三個校區，將優質的教育帶回「家鄉」，為當地帶來新的教育思維。

東方金子塔學校，由連凰岑於2001年在北京創辦，課程體系涵蓋幼兒園、課外輔導、小學、中學一體化教學體系。連凰岑以珠心算起家，開設「連氏心算」的特色課程，注重的不是學生的計算能力，而是學習能力，在珠心算的基礎上，在其他學科也能取得優異的表現。

在大陸辦學多年的經驗，連凰岑觀察到大陸與台灣的老師在教育的差異，她便在教師培訓上傾注心力，從創立之初將「三心教育」理念灌輸給老師們，對待孩子需要「愛心、誠心、耐心」，她認為這是作為一名教師最基本的三心。

連凰岑表示，有教無類是她的核心理念，學校擁有標準化的管理，針對每個年齡段、不同程度的孩子，選用適合的教材與方式來教導，幫助孩子學習與成長，並且每一節課老師都有一個教學計畫；她認為提升自己的教學能力是最重要的，要去觀測每個孩子學習過程中存在的問題，「我們學校非常與眾不同，是關注到每個孩子，做到個性化的教學。」

目前，學校在大陸全國三百多個城市已經開設了六百餘所分校。連凰岑表示，經過二十年的努力，從一個特別不起眼的家庭式的教育，做到現在的規模，離不開兩個關鍵字「夢想」與「堅持」。

台商來到大陸創業，能夠成功的不容易，她在此創辦教育事業，不會特別強調自己是台灣企業，她認為自己跟大陸企業擁有共同的經商環境，堅持經營好事業，將夢想說出來，讓員工來監督，「我跟他們說的每一件事都實現了，但我還需要更努力。」

如同連凰岑校長所言，學校在二十年間不斷改革創新，在不斷地堅持與努力之下，身為聊城媳婦的她，以台灣的教學理念融入大陸教育體系，為孩子們打造獨具一格的教育殿堂。