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長江大保護 宜昌3項目開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

湖北省宜昌市與三峽集團合作推動大保護項目22日集中開工，開工項目共3個，總投資76.01億元（人民幣，下同）。宜昌地處長江中上游結合處，是三峽庫壩區生態屏障和長江流域生態敏感區。近年來，宜昌持續做好生態修復、環境保護、綠色發展三篇文章，經濟社會發展呈現出結構趨優、質量向好、生態變美的態勢。

據中新社報導，2018年以來，三峽集團攜手宜昌「共抓長江大保護、共建綠色發展示範區」，一批示範合作項目落地見效。目前，三峽集團在湖北省落地投資規模已達145億元，全面對接宜昌、武漢等地，累計簽署戰略合作協議34分，對接合作項目累計超過700億元。

此次集中開工的長江大保護項目為：宜昌市主城區汙水廠網、生態水網共建項目二期PPP工程，宜都市PPP項目，興山縣PPP項目。其中，宜昌市主城區汙水廠網、生態水網共建項目二期PPP工程項目估算總投資38.99億元，包含柏臨河（主城區）水環境治理和區域生態修復綜合整治、宜昌城區（點軍區段）長江岸坡生態治理等5個子項目。

宜昌市長張家勝表示，此次集中開工是雙方良好合作局面的延續和深化，也是雙方持續做好長江大保護「共」字文章的重要舉措，希望雙方以此為新起點，進一步拓寬合作領域、豐富合作內容，共同探索企地合作新模式，樹立共贏發展新標竿。

作為三峽集團開展長江大保護工作的實施主體，長江環保集團董事長趙峰說，「十四五」期間，三峽集團將以更大力度、更大範圍、更寬領域與宜昌開展全方位合作，共同推動廠網、水網「兩網共建」，同時通過「資本+」與當地企業合作，打造區域生態環保產業集群。

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