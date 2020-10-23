「少帥」張學良 九一八事變、聯合抗日關鍵角色

在中國近代史中，東北軍「少帥」張學良是舉足輕重人物。他不僅在「九一八事變」扮演關鍵角色，在1936年12月12日與楊虎城共同發動「兵諫」的「西安事變」，劫持蔣中正要求放棄剿共，聯合抗日，更是改變了中國歷史。

張學良（1901年6月3日－2001年10月14日），字漢卿，奉天省海城（今遼寧省鞍山市海城市）人，是奉系軍閥領袖張作霖長子。1928年，張作霖被日本關東軍炸死在皇姑屯後，張學良接掌東北軍，成為中國北方最具實力人物。他拒絕日本，支持國民黨蔣中正北伐軍「易幟」，造成中國形式的統一；隨後在閻錫山、馮玉祥、李宗仁聯合反對蔣中正的「中原大戰」中，也因他倒向蔣中正，使得蔣中正獲勝。

少帥張學良，年輕時相貌英挺、風流倜儻，被稱為民國四大美男子之一。 圖/聯合報系資料庫 不過，在「九一八事變」時，由於中日實力懸殊，當日本關東軍大舉進軍瀋陽東北軍時，張學良誤判日軍野心，下達「不抵抗政策」，導致東北在短短4個多月被日軍占領，遭致全國撻伐，被扣上「不抵抗將軍」的罵名，也種下日後他發動「西安事變」的遠因。

1936年，日軍一再進犯中國，蔣中正堅持「壤外必先安內」的剿共政策，激發張學良、楊虎城向蔣中正「兵諫」，發動「西安事變」，蔣中正同意停止剿共，一致聯合抗日。然事變和平結束後，蔣中正將張學良終生監禁。

國民黨退守台灣，張學良仍被蔣中正、蔣經國長期幽禁長達半世紀，直到李登輝擔任中華民國總統後，90歲的張學良才重獲自由，定居美國夏威夷，直到逝世。

早年大陸對於「九一八事變」時的不抵抗責任一直存有爭論，直到張學良晚年多次談及「九一八事變」時，下令不抵抗者是他自己，而不是國民黨中央政府。他解釋當時為什麼下令不抵抗：「因為過去對日本的挑釁，一直都是大事化小，小事化了。我當時也是大事化小、小事化了……，東北那麼大的事情，我沒把日本人的情形看明白。」