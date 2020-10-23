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九一八事變 日本侵華戰爭開端

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
博物館展出日軍當年暴行模擬景 圖／本報遼寧瀋陽傳真
博物館展出日軍當年暴行模擬景 圖／本報遼寧瀋陽傳真

1931年9月18日，盤踞在中國東北境內的日本關東軍，精心策劃製造震驚中外的「九一八事變」，是日本侵華戰爭的開端，也揭開了第二次世界大戰東方戰場的序幕。

當晚，日本駐中國東北的關東軍由鐵道「守備隊」炸毀瀋陽柳條湖附近的南滿鐵路路軌，嫁禍於中國軍隊，這就是所謂的「柳條湖事件」。日軍以此為藉口，突然向駐守在瀋陽北大營的中國軍隊發動進攻。

東北地方當局和國民政府當時鑑於中日實力懸殊，為避免事端擴大，冀望經由「國際聯盟」（聯合國前身）介入調解，態度消極地採取了不抵抗政策。當晚日軍便攻占北大營，次日占領整個瀋陽城；隨後日軍繼續向遼寧、吉林和黑龍江的廣大地區進攻。短短4個多月內，12萬平方公里、相當於日本國土3.5倍的東北全部淪陷。

「九一八事變」有其時代背景，日本圖謀侵略中國的計畫由來已久，隨著日本軍國主義勢力的膨脹，其侵略野心越來越大。1927年「田中奏摺」（欲征服中國，必先征服滿蒙，欲征服世界，必先征服中國）充分暴露了日本的國策。日本政府根據「田中奏摺」確定的戰略，積極地進行侵占中國東北的策劃和準備。

1928年國民黨北伐成功，北洋政府覆滅，張作霖從北京敗退，撤回東北；6月4日日本關東軍於瀋陽皇姑屯附近，炸毀了張作霖乘坐的火車專列，張作霖傷重死亡。

皇姑屯事件後，「少帥」張學良繼位，深懷日本關東軍殺父之仇，堅守中國領土，盡力擺脫日本軍政影響；宣布服從國民政府領導，除去北洋政府五色旗，升上南京國民政府青天白日滿地紅旗，史稱「東北易幟」，支持國民黨中央政府統一全國。

此後，日本國內經濟危機日益嚴重，階級矛盾激化，日本統治者為緩和國內矛盾，加速了侵略中國的步驟。當時歐美正陷在1929年爆發的全球經濟大蕭條危機中，無暇東顧；而中國內戰不斷的政局，都對日本入侵有利。

「九一八事變」爆發後，日本國會和日本內閣總理大臣權力下降，日本軍部主戰派地位上升，激化中日矛盾，促成日本全面侵華。日本在東北扶植傀儡溥儀建立偽「滿州國」，即使事後「國際聯盟」派員調查，指出「九一八事變」為日本侵略行為，並且不承認「滿州國」，但日本悍然直接退出「國際聯盟」。在「弱肉強食」的現實下，中華民國也只能視9月18日為「國恥日」。

1938年，日本為炫耀其赫赫戰功，在當年爆破地點附近，用鋼筋混凝土建造一座石碑，從遠處望去，整個石碑像是紮入地面的一枚炸彈，被稱為「炸彈碑」。 圖／本報遼寧瀋陽傳真
1938年，日本為炫耀其赫赫戰功，在當年爆破地點附近，用鋼筋混凝土建造一座石碑，從遠處望去，整個石碑像是紮入地面的一枚炸彈，被稱為「炸彈碑」。 圖／本報遼寧瀋陽傳真

日軍 抗日

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