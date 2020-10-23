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瀋陽九一八歷史博物館 記錄中國軍民浴血抗戰歷史

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
殘曆碑是九一八歷史博物館標誌性建築，因碑體造型酷似一本巨大而殘缺的檯曆而得名。 圖／本報遼寧瀋陽傳真
殘曆碑是九一八歷史博物館標誌性建築，因碑體造型酷似一本巨大而殘缺的檯曆而得名。 圖／本報遼寧瀋陽傳真

1991年9月18日，在九一八事變60周年之際，遼寧省瀋陽市在事變發生地柳條湖鐵路原址東側近處，修建了紀念性建築「殘曆碑」，因其形似一個翻開的檯曆而得名，這就是九一八歷史博物館的前身「九一八事變紀念館」。由原紀念館於1999年擴建完成的瀋陽「九一八歷史博物館」，占地面積35000平方米，建築面積12600平方米；展覽面積9180平方米；是中外迄今為止，唯一一座全面反映「九一八事變」歷史的博物館。

殘曆碑是九一八歷史博物館的標誌性建築，因碑體造型酷似一本巨大而殘缺的檯曆而得名。碑高18米，面闊30米，進深11米，碑體全部為花崗石貼面。碑面右側是1931年9月18日的日曆，醒目地刻著「1931、9月小、18、星期五、農曆辛未年、七、十三秋分」等文字。

在碑面的左側，刻有一段碑文，向人們講述在那一天發生、令所有中國人永遠也無法忘記的歷史事件：「夜十時許，日軍自爆南滿鐵路柳條湖路段，反誣中國軍隊所為，遂攻占北大營。我東北軍將士在不抵抗命令下忍痛撤退，國難降臨，人民奮起抗爭。」

殘曆碑內部為三層樓的建築格局，這也是九一八歷史博物館最早的展廳。從殘曆碑正面中間的拱型門進入一樓，迎面黑色大理石貼面的牆上刻著「勿忘國恥」四個顏體大字；字的上方刻有一殘缺的圓鐘，鐘的指標永遠地指向10時20分，和殘曆碑碑面相呼應，告誡人們永遠也不要忘記國難降臨的那一天、那一刻。

「九一八歷史陳列」展線長918米，展出珍貴歷史照片1000餘幅，文物、資料500餘件套，大小場景21個，雕塑5組，油畫、國畫20餘幅等。以及珍藏文物包括：日本九四式山砲、滾地籠刑具、大刀、長槍等抗日義勇軍用的武器、戰犯用的碗碟、日軍製造的細菌彈、東北競存中學校旗、1931年出版的「滿洲事變寫真帖」等。

整個展覽以時間為脈絡，分為「九一八事變」的歷史背景，「九一八事變」的爆發與東北淪陷，日本在中國東北的血腥統治，東北軍民抗日鬥爭，全國抗戰，東北光復與日本侵略者的最終下場，以史為鑑，企盼和平，警惕日本軍國主義復活6個部分。

博物館內展出圖片及模擬實景 圖／本報遼寧瀋陽傳真
博物館內展出圖片及模擬實景 圖／本報遼寧瀋陽傳真

博物館內展出圖片及模擬實景 圖／本報遼寧瀋陽傳真
博物館內展出圖片及模擬實景 圖／本報遼寧瀋陽傳真

博物館序廳白山黑水造型，象徵廣大的東北地區。 圖／本報遼寧瀋陽傳真
博物館序廳白山黑水造型，象徵廣大的東北地區。 圖／本報遼寧瀋陽傳真

博物館展出的「東北競存中學校」校旗，當年競存學生積極參與各種抗日救亡活動。 圖／本報遼寧瀋陽傳真
博物館展出的「東北競存中學校」校旗，當年競存學生積極參與各種抗日救亡活動。 圖／本報遼寧瀋陽傳真

博物館 抗日

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