快訊

終於硬起來！環球科大欠薪3個月 教育部開罰10萬元

美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

四川開始調查新冠肺炎疫苗接種意願

中央社 / 台北22日電

儘管目前還沒有疫苗通過審批上市，據陸媒報導，中國大陸四川省正在制定2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗接種方案，地方衛生單位已開始調查民眾疫苗接種意願。

川觀新聞應用程式（app）報導，四川成都市部分家長收到學校關於接種COVID-19疫苗意願調查的通知。

報導並引述成都一個物業管理公司通知指出，成都市金牛區衛生健康局表示將組織實施流感、肺炎鏈球菌以及2019冠狀病毒疫苗接種工作，需對有接種意願人員進行摸底調查，但「新冠疫苗分配數量和接種時間暫不確定」，也沒有寫出價格。

公文顯示，成都市金牛區衛生健康局13日下發疫苗接種意願摸底調查表給各街道辦事處、區級各部門，要求14日中午12時前回報，並表示會優先安排重點人員接種。

報導並稱，四川省相關部門和專家此前已多次召開疫苗接種的專題研討，目前四川正在緊鑼密鼓制定COVID-19疫苗接種方案，並展開疫苗的接種意願調查。具體什麼時間可接種、接種的費用等，將按北京中央部署進行。

中新網報導，儘管中國大陸多地陸續傳出已展開COVID-19疫苗緊急使用，並開放民眾預約接種，但中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友21日表示，疫苗以高風險地區高風險人群優先，一般民眾暫時可以不必考慮接種疫苗。

他說，在中國現在的環境，一般民眾感染病毒機會很小，不是COVID-19疫苗的優先人群。接種疫苗應優先考慮防止病毒輸入中國的第一道風險「守護者」們，包括海關、邊防口岸、從事與疫情相關工作的醫務防疫人員等。

在微博新聞討論串，多數大陸網友也對現在接種COVID-19疫苗持保留態度，認為一定要出國再接種，不然寧願戴好口罩、做好防護，也不要搶當白老鼠。

新冠疫苗 COVID-19

延伸閱讀

韓國頻傳打流感疫苗後身亡案例 累計至少17例

專家：染疫重症風險是否降低 疫苗試驗無從得知

疫苗地圖有望？疾管署指這原因恐怕無法即時更新

國產新冠疫苗何時上市 中研院長推估最快明年中

相關新聞

一家九口全死…吃酸湯子易中毒 黑龍江麵店不賣了

黑龍江雞西市雞東縣唯一一間酸湯子店，最近不再販賣這道東北傳統美食。起因是月初黑龍江雞東縣發生一起因家庭聚餐食用酸湯子引發...

陸惡劣保全開水燙母貓 釀一屍體五命網友爆怒

微博日前流傳令人心痛的惡劣虐貓事件，山西太原一名男子，19日晚間竟用開水澆燙一隻關在籠子裡的懷孕母貓，理由只是「貓偷吃了...

iPhone 12藍醜到上熱搜 恐在大陸引發退貨潮

iPhone 12、12 Pro在大陸開放預購後引發搶購，但實機相片近日曝光，其中藍色版本卻慘遭大陸網友狂吐槽：「真不是...

陸網約車男司機遭女乘客性騷擾 暗示付款性交易

大陸不時傳出有網約車司機性騷擾或性侵女乘客的新聞，不過日前在雲南昆明，竟有叫車平台「滴滴出行」的男司機，表示遭到女乘客性...

大陸首座晶片大學 22日上午江蘇南京成立

南京晶片大學22日在南京江北新區人力資源服務產業園揭牌成立，這是大陸首座以積體電路產業命名，關注產業人才培養的大學，當天...

相約殉情！雲南法官把情婦推下樓 再偽造成自殺

殺情婦還偽造是自殺，令人髮指，若行凶者是法官，更是天理難容。雲南法官刀文兵在涉嫌受賄罪被留置時，供出亦犯下故意殺人、非法...

「疫」外! 豪車團偽造通行碼開進大連工業大學求婚 逼哭女友卻被罵慘

有自稱大連工業大學學生20日發帖稱，該校目前正處於疫情防控封閉管理期間，學生請假外出十分困難，但校外人員卻可以開著豪車隨...

沉迷賭博網站 「90後」輸3000萬

公安機關今年偵破的一起跨境網路賭博案件，涉案金額高達數十億元。警方發現，這個賭博網站的充值會員數高達5萬4900人，資金...

湖北潛江／小龍蝦之鄉 遠近馳名

近幾年來，小龍蝦美食風靡大陸，養殖產量也驚人。據大陸農業農村部發布的「小龍蝦產業發展報告（2019）」顯示，2018年大陸小龍蝦總產量達163.87萬噸；其中，湖北產量為81.24萬噸，約占大陸總產量的一半。而湖北潛江市，名列大陸龍蝦區域品牌第一，有「中國小龍蝦之鄉」、「中國蝦稻之鄉」美稱，以及「中國小龍蝦加工出口第一市」。

時速400公里跨國動車組 長春下線

大陸國家重點研發計畫「先進軌道交通」重點專項—時速400公里跨國互聯互通高速動車組，21日在吉林長春下線。專家表示，這是...

2.44億年前化石 「雲南暴魚」現蹤

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（中科院古脊椎所）21日發布消息說，該所徐光輝研究員最新在雲南羅平發現世界上迄今所知最...

萌寵經濟 消費者花錢「被治癒」

近年來，寵物經濟在中國大陸愈來愈熱。不同於傳統的圍繞養寵而衍生的產業鏈，以寵物互動體驗為主題的寵物體驗館也日漸興起，讓人...

熱門新聞

iPhone 12藍醜到上熱搜 恐在大陸引發退貨潮

香港東城戲院傳因鬧鬼關門…前身是殯儀館 廁所最猛

玻璃心碎！防彈少年團辱華爭議 大陸海關傳出這樣做

陸外交部：將以捐贈等方式 提供發展中國家新冠疫苗

國泰航空台灣優離40人 最高給30月

北京觀察／「打仗說」喊得火熱？中共五中全會的三把虛火與兩記實錘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。