四川開始調查新冠肺炎疫苗接種意願

儘管目前還沒有疫苗通過審批上市，據陸媒報導，中國大陸四川省正在制定2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗接種方案，地方衛生單位已開始調查民眾疫苗接種意願。

川觀新聞應用程式（app）報導，四川成都市部分家長收到學校關於接種COVID-19疫苗意願調查的通知。

報導並引述成都一個物業管理公司通知指出，成都市金牛區衛生健康局表示將組織實施流感、肺炎鏈球菌以及2019冠狀病毒疫苗接種工作，需對有接種意願人員進行摸底調查，但「新冠疫苗分配數量和接種時間暫不確定」，也沒有寫出價格。

公文顯示，成都市金牛區衛生健康局13日下發疫苗接種意願摸底調查表給各街道辦事處、區級各部門，要求14日中午12時前回報，並表示會優先安排重點人員接種。

報導並稱，四川省相關部門和專家此前已多次召開疫苗接種的專題研討，目前四川正在緊鑼密鼓制定COVID-19疫苗接種方案，並展開疫苗的接種意願調查。具體什麼時間可接種、接種的費用等，將按北京中央部署進行。

中新網報導，儘管中國大陸多地陸續傳出已展開COVID-19疫苗緊急使用，並開放民眾預約接種，但中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友21日表示，疫苗以高風險地區高風險人群優先，一般民眾暫時可以不必考慮接種疫苗。

他說，在中國現在的環境，一般民眾感染病毒機會很小，不是COVID-19疫苗的優先人群。接種疫苗應優先考慮防止病毒輸入中國的第一道風險「守護者」們，包括海關、邊防口岸、從事與疫情相關工作的醫務防疫人員等。

在微博新聞討論串，多數大陸網友也對現在接種COVID-19疫苗持保留態度，認為一定要出國再接種，不然寧願戴好口罩、做好防護，也不要搶當白老鼠。