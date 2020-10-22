湖北潛江／興隆水利樞紐 江漢平原第一壩

近幾年來，小龍蝦美食風靡大陸，養殖產量也驚人。據大陸農業農村部發布的「小龍蝦產業發展報告（2019）」顯示，2018年大陸小龍蝦總產量達163.87萬噸；其中，湖北產量為81.24萬噸，約占大陸總產量的一半。而湖北潛江市，名列大陸龍蝦區域品牌第一，有「中國小龍蝦之鄉」、「中國蝦稻之鄉」美稱，以及「中國小龍蝦加工出口第一市」。

2020-10-22 05:52