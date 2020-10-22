湖北潛江／興隆水利樞紐 江漢平原第一壩
潛江市高石碑鎮和天門市多寶鎮境內，有座興隆水利樞紐，是大陸南水北調中線三大主體工程之一，也是中線四大補償工程之一，被譽為「江漢平原第一壩」，也是一個集工程景觀、水利資源、生態濕地於一體的旅遊風景區。
興隆水利樞紐工程於2009年2月26日開工建設，2013年底工程竣工。工程由泄水閘（56孔）、電站廠房（四台裝機）、船閘、魚道和兩岸灘位過流段及其交通橋等建築組成，該樞紐屬平原河道型低水頭閘壩型水庫，總庫容4.85億立方米，規劃灌溉面積327.6萬畝，過船噸位1,000噸，年發電量2.25億千瓦。
興隆水利樞紐工程建成，可以緩解大陸北方地區水資源短缺現狀，促進水資源優化配置；從根本上提高漢江中下游地區的防洪能力，使防洪標準由現在的10~20年一遇，提高至100年一遇；漢江中下游可極大提高農業灌溉保證率、節省提灌開支，解決200多萬人的生產、生活用水，調整農業農產結構。此外，潛江多了項旅遊資源，許多外地遊客慕名而來。
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