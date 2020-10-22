湖北潛江／返灣湖蔣妃 笑看人間換新顏

湖北返灣湖國家濕地公園，位於有「水鄉園林」美譽的潛江市，屬於古雲夢澤一角。公園總面積776.5公頃，是典型的淺水湖泊濕地。去年被湖北省林業局列為「省級重要濕地」名錄，今年被大陸國家林草局列為「國家重要濕地」名錄。

有種說法，返灣湖國家濕地公園是紫色的。紫色是富貴之色，也是憂鬱之色。說返灣湖是紫色，來源於歷史記憶和民間傳說。元末，朱元璋和陳友諒在這裡發生激戰，朱元璋全勝，奠定了建立大明王朝的基礎。當年血染湖水，染就了王侯將相的紫袍玉帶。

在民間傳說裡，嘉靖年間，湖畔漁家女兒蔣玉蓮，選入宮中為妃，皇帝問其家居何處，答曰「返灣湖」，卻被聽成了「反王湖」，蔣玉蓮因此被賜死。湖區百姓心疼湖區的女兒，為她在湖畔修了蔣妃廟。歲月流轉，如今在湖心島上，還有一尊蔣妃石雕像，凌波而立，手持蓮花，笑看人間改換新顏。

還有個形容詞，返灣湖國家濕地公園是綠色的。返灣湖深藏鄉野，遠離喧囂，一定程度上保留了原生之態。

春天，蔞蒿滿地，蘆葦返青，碧水拍岸，一片生機勃發的景象。站在湖邊，冬天的沉悶仿佛一掃而光。夏天，則有蛙鳴陣陣，鷗鷺翔集，最能展示這個季節特色的是荷花了。湖面上，白荷、紅荷負勢而上，在密不透風的翠荷之間灼灼生輝，夏日的激情，似乎就在這裡點燃。

到了秋天，魚肥蟹美，滿湖螢光，宛如置身唐詩宋詞的境界，不覺陶然忘機。冬天，可以登湖心亭賞雪，可以對枯荷聽雨，任詩意在胸中流淌。四時之景不同，樂亦無窮。累了，就去品一品野生的魚蝦，嘗一嘗油炸荷花、荷葉春捲、「炒沙鍋」等農家飯菜和小吃，享受回歸田園之樂。

濕地公園水質標準佳，濕地生物多樣性因而得到進一步提升，濕地鳥類品種從成立初的40餘種，增加到現在的130種。其中，世界極危物種－青頭潛鴨，連續三年均監測到近百隻；濕地常年在此棲息、繁殖水鳥數量均超過5萬隻，成為東亞－澳大拉西亞候鳥遷飛路線重要的棲息地。