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萌寵經濟 消費者花錢「被治癒」

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
寵物產業博覽會 2020鄭州（中原）國際寵物產業博覽會21日在鄭州開幕。圖為獲獎寵物。（中新社）
寵物產業博覽會 2020鄭州（中原）國際寵物產業博覽會21日在鄭州開幕。圖為獲獎寵物。（中新社）

近年來，寵物經濟在中國大陸愈來愈熱。不同於傳統的圍繞養寵而衍生的產業鏈，以寵物互動體驗為主題的寵物體驗館也日漸興起，讓人們通過新穎方式感受「治癒系」萌寵帶來的慰藉，吸引了不少消費者。

中新社報導，據美團研究院聯合智聯招聘近日發布「2020年生活服務業新業態和新職業從業者報告」顯示，萌寵互動體驗館入圍2019年增速最快的生活服務業新業態前三位。

萌寵互動體驗館的老闆劉志偉談到經營寵物體驗館的原因表示，他原本經營一家寵物養殖基地，近年來發現寵物體驗式消費成為寵物行業的一個新風口，於是在2019年投資開設了一家體驗館。如今，他的體驗館已成為不少年輕人約會、「溜娃」以及「曬圈」的新選擇。

他說，體驗館的安全和衛生是他最在意的。目前店裡的各類寵物都是經過人工馴化的，選擇的都是一些性情溫順的小動物。「孩子特別喜歡小動物，這次玩得很開心。」石家莊市民王田子帶孩子一起與小羊玩耍，這是她們首次感受寵物體驗館。

也有顧客表示，這些小動物可以治癒人的心靈，平時上班工作壓力會比較大，就會喜歡來這種地方，接觸一下小動物為自己減壓。「治癒」和「減壓」是不少顧客對這些寵物互動體驗館的首要評價。

「寵物體驗式消費的快速發展是寵物行業細分發展的結果。」長期關注寵物行業的山東畜牧獸醫職業學院寵物科技系教師于志海稱，寵物體驗式消費數年前已經在一線城市出現，現在已擴展到二三線城市，滿足著人們對於寵物的心理需求。

寵物 一線城市

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