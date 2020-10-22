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時速400公里跨國動車組 長春下線

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
時速400公里跨國互聯互通高速動車組21日在中車長春軌道客車股份有限公司下線。圖為媒體記者試乘高速動車組。（中新社）
時速400公里跨國互聯互通高速動車組21日在中車長春軌道客車股份有限公司下線。圖為媒體記者試乘高速動車組。（中新社）

大陸國家重點研發計畫「先進軌道交通」重點專項—時速400公里跨國互聯互通高速動車組，21日在吉林長春下線。專家表示，這是新時代中國大陸高速鐵路裝備具有里程碑意義的重大創新成果。

中新社報導，此次在中車長春軌道客車股份有限公司（中車長客）下線的列車，能夠在不同氣候條件、不同軌距、不同供電制式標準的國際鐵路間運行，可以在覆蓋全球90%的鐵路網上實現互聯互通，並具有節能環保、主動安全、智能維護等特點。

該項目由中國中車組織開展，中車長客領頭聯合30餘家產、學、研重點單位，相繼在高速動車組系統集成、變結構走行、牽引變流、列車運行多目標優化控制等關鍵核心技術領域實現突破，構建了具有代際特徵的設計、製造、試驗技術平台，並且最終形成跨國互聯互通高速動車組的技術、標準、裝備和服務能力。

目前，全球有四大軌距標準，普通列車在不同軌距的國家間從事跨國鐵路運輸時需要在過境前更換列車轉向架，過程中會耗費較多的時間和成本。

經過持續攻關，中國大陸項目團隊研製出高速動車組變結構走行系統，通過使用變軌距轉向架，列車可以在行進的過程中完成變軌運行，提高跨國聯運的效率，降低運輸成本。

據中車長客資深設計專家王雷表示，過境更換列車轉向架至少需要兩到三個小時。「使用變軌距轉向架，一列車在三分鐘之內就能完成變軌，而且車輛運行也非常平穩」。

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