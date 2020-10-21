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瀋陽東北大學清退52「超學習年限」博士生 有人讀18年未畢業

香港01 / 姜庚宇
東北大學日前清退了一批超過最長學習年限的博士生，當中有人已讀博士18年但仍未畢業，引發輿論關注。 圖／ingimage
東北大學日前清退了一批超過最長學習年限的博士生，當中有人已讀博士18年但仍未畢業，引發輿論關注。 圖／ingimage

位於遼寧瀋陽的東北大學日前清退了一批超過最長學習年限的博士生，當中有人已讀博士18年但仍未畢業，引發輿論關注。

東北大學信息科學與工程學院周二（20日）在官網發布公示，稱根據教育部《普通高等學校學生管理規定》及校方相關文件規定，擬對部分超過最長學習年限的博士研究生作出退學處理，將名單予以公示。

根據名單，此番公布的超過最長學習年限的博士研究生共有52人，其中入讀博士時間最早的1人為2002年入學，已讀博士18年之久。此外，還有2人是2003年入讀博士，就讀時間長達17年。

根據東北大學研究生院官網公布的《東北大學研究生管理規定》第25條規定：研究生可以分階段完成學業。碩士研究生學制為2年，在校最長年限（含休學）為4年；博士研究生學制為3年，在校最長年限（含休學）為6年。第31條中對退學的規定則有7條，其中第2條為「規定年限內（含休學）未完成學業者」。

此前，大陸已有多間高校清退包括博士生在內的研究生。8月，西安電子科技大學研究生院公示33名未聯繫到的擬作退學處理的博士生名單，引起關注。內媒當時報道指，已有北京交通大學、上海師範大學、吉林大學等近30多間高校，公示清退超過1300名碩博研究生，原因涉及「已超最長學習年限」、「未報到入讀」、「申請退學」等多個方面。

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文章授權轉載自《香港01》

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