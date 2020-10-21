湖北潛江／絕美！ 廣華水杉公園

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
廣華水杉公園，是湖北省最大的人工水杉林。 圖／本報湖北潛江傳真
廣華水杉公園，是湖北省最大的人工水杉林。 圖／本報湖北潛江傳真

江漢水杉園，亦稱廣華水杉公園，是湖北省最大的人工水杉林，總面積46.7公頃，其中水杉林面積22.9公頃，植樹1.5萬株，屬國家級人造水杉林。園區內還開設有多種健身、娛樂項目，是綜合性休閒娛樂場所。

水杉是古代遺留下來的珍貴樹種，曾廣泛分布於北半球。由於第四紀冰川浩劫，水杉在地球上絕跡。後經科學家考察發現，在中國鄂西山區倖存一小片杉林，於1948年正式命名，並公布於世。從此，水杉被譽為珍貴的「活化石」。1957年，從鄂西山區引種育苗，在潛江一帶栽種繁殖，以後發展到大陸各地和60多個國家。潛江森林公園水杉林和廣華水杉林，就是於1957年開始育苗營造的。

1978年，潛江縣蚌湖林場良種繁育技術研究成果榮獲「全國科學大會獎」，湖北省新聞電影製片廠到潛江水杉種子園和興隆河水杉林帶拍攝《水鄉園林》紀錄片在聯合國公映，引起世界強烈反響。在這樣的背景下，潛江掀起了水杉造林，綠化家園，建設水杉園林之都的熱潮，蚌湖林場、江漢水杉園等一批大型的水杉苗圃基地建成。

來到水杉公園，你可以林中漫步，亦可以水中蕩槳，還可以乘坐森林小火車，或者搭乘摩天輪，經歷一場開心的冒險旅程。水杉園仿佛是一個綠色的巨肺，讓來往的人們享受到清新的呼吸，一洗身心的疲憊與風塵。水杉園還是一個鳥類的天堂，每年都吸引一大批候鳥來此越冬。秋天到來時，層林盡染，金色的杉林是拍攝的最佳時段，水杉園成為攝影愛好者聚焦的樂園。

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