湖北潛江／水鄉園林 幸福城市

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
潛江是生態宜居之城，圖為返灣湖國家濕地公園。 圖／本報湖北潛江傳真
潛江是生態宜居之城，圖為返灣湖國家濕地公園。 圖／本報湖北潛江傳真

潛江是連接湖北東西部的橋梁城市，素有「曹禺故里、江漢油城、水鄉園林、龍蝦之鄉」的美譽，曾選入「中國十大最具幸福感城市」，也是湖北十大幸福城市。

潛江自宋乾德三年（西元965年）建縣，迄今已有一千多年的歷史；其花鼓戲、皮影戲、民歌被列入大陸國家非物質文化遺產保護名錄。它也是一座現代農業之城，盛產大陸民眾愛吃的小龍蝦，龍蝦區域公用品牌價值203.7億元人民幣，位居大陸小龍蝦品牌首位。

潛江還是一座生態宜居之城。作為著名的「水鄉園林」，境內水系發達、河湖密布，是湖北省森林城市、湖北省重要的特色水產基地、「蝦稻共作」高效種養模式的發源地，也是植物王國活化石－水杉的故鄉。去年，全市空氣環境優良率為80.6%，居全省第4位，是一座和諧幸福之城。

幸福城市潛江，市民在返灣湖國家濕地公園騎車健身。 圖／本報湖北潛江傳真
幸福城市潛江，市民在返灣湖國家濕地公園騎車健身。 圖／本報湖北潛江傳真

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