湖北潛江／水鄉園林 幸福城市

潛江是連接湖北東西部的橋梁城市，素有「曹禺故里、江漢油城、水鄉園林、龍蝦之鄉」的美譽，曾選入「中國十大最具幸福感城市」，也是湖北十大幸福城市。

潛江自宋乾德三年（西元965年）建縣，迄今已有一千多年的歷史；其花鼓戲、皮影戲、民歌被列入大陸國家非物質文化遺產保護名錄。它也是一座現代農業之城，盛產大陸民眾愛吃的小龍蝦，龍蝦區域公用品牌價值203.7億元人民幣，位居大陸小龍蝦品牌首位。