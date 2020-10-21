湖北潛江／東方莎士比亞 曹禺大師

中國現代話劇史上成就最高的劇作家曹禺，原名萬家寶，出生於天津，然其祖籍是湖北潛江。1934年，曹禺的話劇處女作《雷雨》問世，在中國現代話劇史上有極其重大的意義，它被公認為是中國現代話劇成熟的標誌，曹禺因此被譽為「東方的莎士比亞」。他是潛江人的驕傲，「曹禺文化」代表了潛江亮麗的「文化名片」。

一代戲劇大師家曹禺，祖籍潛江。 圖／本報湖北潛江傳真 曹禺的代表作品還有《日出》，《原野》，《北京人》。在潛江，有曹禺公園，位於潛江城北的馬昌湖上，是一座集休閒、旅遊、娛樂、科普教育為一體的開敞式水景公園，充分體現了水鄉園林城市風貌。步入園區中心，一個碩大的雷雨廣場呈圓形展開，這是一個模仿雷雨的音樂噴泉廣場，名稱來源於《雷雨》。

曹禺紀念館位於馬昌湖濱，紀念館建築格局採用大跨度、全框架、透明敞開式建築風格，分上下兩層，內設序廳、第一展廳、第二展廳和書畫展廳四個展廳。

馬昌湖十里荷池，清風飄香，是曹禺祖居所在地。曹禺祖居博物館展覽依曹禺祖居的「廳屋」、「堂屋」、「德馨堂」、「塾館」及「萬德尊臥室」、「花廳」、「台屋」等26間廳室而布展，展示了一代戲劇大師曹禺先生祖輩耕讀世家、書香門第的家族歷史及曹禺的戲劇人生，並兼以場景、實物、影視、圖片等，生動展示潛江舊時生活情景和地方民俗文化風情。

坐落於馬昌湖畔梅苑的曹禺大劇院，整體建築依梅花半島地勢而建，與曹禺祖居、曹禺紀念館、曹禺公園、蘆洑寶塔、世博湖北館、梅苑古街融為一體，共同組成以「曹禺文化」為主題的人文景觀建築群。

內設一個1273座的綜合大劇場，和一個491座的小劇場。劇院擁有大陸一流的網路燈光綜合控制台和主、輔數字調音控制台，是一座集演藝、會議、學術報告及創作研究於一體的多功能現代化劇場。