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香港飛鵝山「自殺崖」邊拍照 女騎男肩膀上玩命打卡
近日秋高氣爽，最好就是遠足郊遊，但上到高山，千萬不要做出「一直在玩命」的動作！一段影片近日在網上瘋傳，只見一對男女在飛鵝山「自殺崖」附近，做出高危險動作，旁邊的同伴為他們拍照。網民都批評2人行為瘋狂，又指山頂風勢相當大，「一有意外就累人害己」。
相關片段19日於facebook流傳，片中一對年輕男女在飛鵝山崖邊，女子坐在男子的肩膀上，前方的朋友則為他們拍照，一群人都以中文溝通。拍照完畢後，男子彎下腰讓女子落地，但動作看來並不熟練，場面相當「危險」。
拍片者表示，當時山頂的風勢超大，批評兩人的行為非常危險，「一有意外就累人害己，後面就是自殺崖」。有網民亦直罵自私缺德，有事起來隨時連累營救他們的消防員，「玩命又要人救」、「出事累消防呀！」。
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