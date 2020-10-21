湖北潛江／龍灣遺址 「天下第一台」章華台

大陸著名藝人孫儷主演的「羋月傳」，頗受好評。劇中楚威王賜給母親羋月的章華宮，就在湖北潛江市龍灣鎮內。潛江市，位於湖北省中南部，是一座歷史文化之城。作為楚文化發祥地之一，境內有龍灣遺址國家考古遺址公園；公園內的「章華台遺址」，是中國春秋時期楚國留下最重要的歷史古蹟。而章華宮開啟了諸侯興建離宮的先河，其主體建築章華台被列國稱為「天下第一台」，由此成為中國皇家宮苑建築的鼻祖。

龍灣遺址國家考古遺址公園，東區為楚王宮殿遺址區，西區為楚城遺址區。 圖／本報湖北潛江傳真

龍灣遺址位於潛江市西南35公里處的龍灣鎮、張金鎮，分為東、西兩大區。東區為楚王宮殿遺址區，即「章華台遺址」；西區為楚城遺址區，發現有城垣，疑為早期楚「郢」都。因為這兩個遺址的時代特徵、文化內涵有著千絲萬縷的聯繫，基本聯為一體，於是將兩個遺址合為一個大遺址，命名「龍灣遺址」。

章華台是春秋時期楚國王室園林宮殿。1984年，發現章華台遺址；1987年進行了首次試掘，1999年再次對章華台遺址進行發掘，勘探出大型夯土台基22處，發現了沿台環繞的古河道、大面積古楚湖以及古墓葬群等，發掘出古井、貝殼路、排水管、大型夯土牆體、層台基址、建築回廊等重要遺跡，出土銅、陶器、漆木器等文物和文物標本近十萬件。這次發掘，引起大陸學術界極大關注和空前轟動；2000年，龍灣遺址被評為「全國十大考古新發現」。

章華台遺址展示館，呈現當年章華宮景色，氣象萬千。 圖／本報湖北潛江傳真

章華台遺址的宮殿建築群為楚靈王行宮，章華宮的主體建築是章華台。章華台又名「三休台」，相傳因為台高，登上台頂中途要休息三次，故名之。章華台是當時中國最高大、最豪華的宮殿建築，華美壯觀，風光旖旎，美女如雲，令楚靈王來往流連，樂不思蜀。

羋月給章華台帶來過榮耀和坎坷。她是中國歷史上第一位太后，「太后」稱謂亦始見於她。她讓秦國走出內亂，把弱小秦國變成雄踞六國的強秦，為秦朝統一天下奠定了基礎。章華台基址展示館景區，位於龍灣考古遺址公園東側，以章華台遺址為依託，採用類比展示與實體展示相結合的方式，將古章華台遺址真實、客觀、完整地還原在人們面前，讓人們走進遺址，感受楚文化的博大精深與滄桑歷史。