起步太快害摔車 小孩狂奔追上竟被家長踹倒在地

湖北宜昌一名家長，日前騎電動腳踏車載小孩出門，在一處路口停等紅燈後起步時加速太快，導致小孩不慎掉落路上，這名家長完全沒察覺，仍舊繼續往前行駛，直到小孩在後方追趕上，卻被家長一腳踹倒在地，讓後方護送小孩穿過馬路追上家長的駕駛看傻眼。

星島日報報導，一名家長16日騎車載小孩行經宜昌市大連路、南玻路T字路口，疑似起步太快，後座小孩後仰摔落地面，但這名家長並未發現，依舊騎車左轉繼續行駛，小孩顧不得疼痛，趕緊起身奔跑追趕，後方目擊的轎車駕駛見狀邊，按喇叭邊跟在小孩後方護送。

後來這名家長將電動機車停在路邊，小孩都還沒走到電動機車旁，這名家長竟然一腳將小孩踹倒在地，並大聲痛罵小孩，小孩則倒地痛哭失聲。

影片在網路流傳後，引起大批網友批評，有網友直斥涉事者「根本不配做家長」、「不應該是馬上看看受傷沒嗎？」、「啥家長？為啥踢孩子？」、「為人父母不用經過任何考試，真的是一件太糟糕的事了」、「這樣對待孩子法律不追究嗎？」等。