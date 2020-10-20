上海福州路蛻變 吸引年輕人

「對於任何一個上海人來講，福州路真的是不容言說，那就是他們的文化記憶，也曾是他們生活方式的一種。我覺得現在的福州路正在轉型，它正朝向年輕化轉變。」百新書局董事長、作家、策展人曾瓊說。

中新社報導，近日，以「福州路未來式，閱逛越有YOUNG」為主題的第十五屆福州路文化周拉開帷幕。福州路文化周今年打年輕牌，希望激發Z世代（指在1995-2009年間出生的人）關注和走進歷史文化街區，驅動城市煥新發展。

作為上海最知名的文化街區，東起上海中山東一路，西至西藏中路，長約1600米的福州路，曾被譽為「中華文化第一街」。最多的時候福州路一帶300餘家大小書店林立，中華、大東、世界、傳薪、開明、商務等大型書局書店都曾先後開設，周虎臣、周兆昌、曹素功、胡開文等筆墨莊紛紛遷入，呈現出文化盛景。歲月流逝，福州路近10年來，更是日漸式微，文化影響力與輻射力不復當年，引起社會關注。

一個圍繞福州路煥新的拯救行動由此展開。曾瓊表示，福州路近10年的衰落，很大的原因是它的業態和正在成長的新用戶之間在審美和感受上有了區別，比如早期福州路上的老店舖，他們的經營方式和陳列方式，和現在主力消費人群的生活體驗有了差距。對於身處福州路的百新書局而言，現在能够做的，就是配合轉型，做到「讓年輕人願意來」。

在剛剛過去的周末，「玩拍福州路」福州路文化藏品暨國潮佳作專場拍賣會也悄然登場。這是中國大陸首次以街區之名舉辦的主題拍賣會，逛街逛累了，坐下歇歇腳，還能順便舉牌拍下自己心儀的藏品，這讓很多不曾接觸藝術品拍賣的年輕人倍感新鮮。