進博會進口冷鏈食品 全核酸檢測

「今年進博會，所有進口冷鏈食品，食品本身、包裝、設備等都將做核酸檢測。同時，進博會現場，進口冷鏈食品沒有試吃。」上海市市場監管局一級巡視員張準民19日在位於國家會展中心（上海）的進博會市場監管服務保障現場指揮中心受訪時透露。

中新社報導，在第三屆進博會市場監管保障工作中，冷鏈食品的疫情防控是重點之一。張準民表示，市場監管部門將堅持「預防為主、全程控制、部門協作、關口前移」的策略，在疫情防控的特殊背景下，像去年金槍魚開魚試吃等冷鏈食品的試吃將被禁止。

今年進博會，上海市市場監管局充分運用移動互聯網、物聯網、人工智能、大數據等信息技術，打造「第三屆進博會市場監管服務保障智能監控平台」，對冷鏈食品的監管也被納入這個智能監控平台。

指揮中心的實時監控平台包括主體信息、食品安全、藥品安全、電梯安全、綜合巡檢、諮詢投訴、智能預警、應急指揮、數據分析和組保保障等十個部分，整合覆蓋市場監管全部領域，可採監管檢查、公眾評價、投訴信息、影像監控等多元數據，並與公安部門入館人數監測、商務委進博食品原料配送追溯、藥監局便民找藥等系統對接，數據共用共享。

其中，「主體信息」部分，囊括了近200家展館內外進博會相關食品企業、3000多家展商的基本監管數據，構造了直觀可視的「一圖一檔一表」。只需要在虛擬化國展中心電子地圖上按展館或按主體分類選擇場內及外圍保障單位，就可實時查看食品餐飲企業的許可信息、前期評估信息、動態監管信息、實時影像監控、食品溯源信息、餐廚廢棄油脂信息、智能預警信息等。

展館73家餐飲單位加裝「食安衛士」人工智能終端，通過其內置的算法模型可自動識別發生在後廚的無關人員進入、動物進入、衛生不符等多項違規違法行為。