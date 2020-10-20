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兩岸微電影微視頻／金飛燕大賽 收件逾500部
湖北省台灣事務辦公室19日披露，第七屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽作品徵集已截止，共收到兩岸高校和社會各界作品500餘部。
中新社報導，本屆大賽以「緣·築夢」為主題，作品內容要求集中體現青年築夢、圓夢的故事。大賽面向海峽兩岸、重點面向兩岸高校師生徵集從2019年10月15日至2020年10月15日期間內原創的微電影、微視頻作品。據湖北省台辦統計，從2020年6月30日啟動徵集至10月15日徵集截止，累計收到兩岸作品500餘部。
接下來，主辦單位將邀請有關專家組成評審委員會，從500餘部作品中評選30部入圍作品，再從其中評出「金飛燕獎」作品1部、「銀飛燕獎」作品2部、「銅飛燕」作品3部，分別給10000元（人民幣，下同）、5000元、3000元獎勵；其餘入圍作品給予1000元獎勵。
大賽還設置最佳男主角、最佳女主角、最佳音效獎、最佳導演獎、最佳攝影獎、最具創新獎（微視頻）6個單項獎，今年新增最佳微視頻創意獎、最佳微視頻演員獎、最佳微視頻攝影獎3個獎項，分別給予1000元獎勵，並頒發獎杯和榮譽證書。
「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻賽旨在以微電影、微視頻創作為媒介，為兩岸青年提供學習交流平台。
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